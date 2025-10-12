Más Información
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, destruyó 23 vehículos con blindaje artesanal denominados “monstruos” en cumplimiento del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”.
Los vehículos estaban relacionados con 21 expedientes, presuntamente eran utilizados por miembros de grupos delictivos.
Las unidades fueron aseguradas en diversas acciones en la entidad coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en colaboración con la Guardia Estatal.
En un comunicado la FGR señaló que durante la destrucción de los vehículos asistieron integrantes del Ministerio Público Federal (MPF), quienes coordinaron la identificación y realizaron las diligencias, así como de peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, para verificar el procedimiento en los términos de la norma aplicable.
