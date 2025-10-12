Más Información

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

“Este premio es un impulso para conquistar la libertad”: María Corina, tras ganar el Nobel de la Paz

“Este premio es un impulso para conquistar la libertad”: María Corina, tras ganar el Nobel de la Paz

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

La Fiscalía General de la República (), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en, destruyó 23 vehículos con blindaje artesanal denominados “monstruos” en cumplimiento del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”.

Los vehículos estaban relacionados con 21 expedientes, presuntamente eran utilizados por miembros de grupos delictivos.

FGR destruye 23 vehículos monstruo en Tamaulipas. Foto: Especial.
FGR destruye 23 vehículos monstruo en Tamaulipas. Foto: Especial.

Las unidades fueron aseguradas en diversas acciones en la entidad coordinadas por el del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (), en colaboración con la Guardia Estatal.

Lee también

En un comunicado la FGR señaló que durante la destrucción de los vehículos asistieron integrantes del Ministerio Público Federal (MPF), quienes coordinaron la identificación y realizaron las diligencias, así como de peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, para verificar el procedimiento en los términos de la norma aplicable.

FGR destruye 23 vehículos monstruo en Tamaulipas. Foto: Especial.
FGR destruye 23 vehículos monstruo en Tamaulipas. Foto: Especial.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses