La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, destruyó 23 vehículos con blindaje artesanal denominados “monstruos” en cumplimiento del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”.

Los vehículos estaban relacionados con 21 expedientes, presuntamente eran utilizados por miembros de grupos delictivos.

FGR destruye 23 vehículos monstruo en Tamaulipas. Foto: Especial.

Las unidades fueron aseguradas en diversas acciones en la entidad coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en colaboración con la Guardia Estatal.

Lee también De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

En un comunicado la FGR señaló que durante la destrucción de los vehículos asistieron integrantes del Ministerio Público Federal (MPF), quienes coordinaron la identificación y realizaron las diligencias, así como de peritos oficiales y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, para verificar el procedimiento en los términos de la norma aplicable.

FGR destruye 23 vehículos monstruo en Tamaulipas. Foto: Especial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL