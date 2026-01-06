Más Información

Trump asegura que Venezuela suministrará petróleo a EU; acuerdo contempla de30 a 50 millones de barriles, dice

México condena agresión de EU contra Venezuela ante la OEA; "la intervención nunca ha traído democracia ni bienestar", dice Encinas

Entre rugir de motocicletas despiden a biker arrastrado por un auto en Iztapalapa; exigen investigar su muerte como homicidio doloso

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian "diversas opciones"

Con apoyo de la Marina Armada, la Fiscalía General de la República () aseguró un en un inmueble del municipio de Coatzintla, Veracruz.

A través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de , la FGR solicitó y obtuvo de un juez de control autorización para catear un domicilio en la colonia Ruíz Cortínez, municipio de Coatzintla, como parte de las investigaciones dentro de una carpeta de investigación iniciada por un delito contra la biodiversidad.

Al ejecutar la orden de cateo, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aseguraron dentro del inmueble, un tigre de bengala.

La FGR informó que durante el cateo se contó con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional de la Policía Estatal, quienes brindaron seguridad perimetral en el lugar.

El inmueble y lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con las diligencias de ley para resolver estos hechos.

