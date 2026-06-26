Lo que comenzó como un programa con el fin de atender a 500 egresados superó todas las expectativas: más de 5 mil personas pidieron incorporarse al esquema de titulación conmemorativa de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón. Este año, 1,100 exalumnos que llevaban inclusive décadas sin concluir su trámite obtendrán finalmente su título profesional.

Dicha división académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) celebró la titulación de los primeros 180 egresados beneficiados por el Programa de Titulación Conmemorativa, una estrategia creada en el marco del 50 aniversario de esta institución para apoyar a exalumnos que concluyeron sus estudios, pero que por diferentes causas nunca obtuvieron su título profesional.

La directora de la Facultad, Araceli Romo Cabrera, informó que cuando el programa fue anunciado inicialmente se contempló la apertura de apenas 500 espacios. Pero la respuesta fue abrumadora y se registraron más de 5 mil solicitudes.

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Ante la demanda, la FES Aragón amplió su capacidad de atención y logró incorporar a alrededor de 1,300 personas en la primera etapa, mientras que más de 3 mil continúan en lista de espera.

“Este año se van a titular 1,100 personas que concluyeron todo el proceso”, explicó su directora, quien destacó que los participantes debieron cumplir todos los requisitos académicos y administrativos establecidos por la UNAM, incluyendo cursos, idiomas, servicio social y otros trámites específicos de cada carrera.

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La ceremonia marcó la entrega de títulos a los primeros 180 egresados que concluyeron exitosamente el programa.

El responsable académico de la iniciativa, Alexis San Pedro, explicó que dicho proyecto surgió después de detectar que incluso integrantes de las primeras generaciones de la FES Aragón permanecían sin titularse a pesar de haber concluido la totalidad de sus créditos.

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Para facilitar el proceso, la facultad adaptó modalidades existentes de titulación a través de cursos y diplomados, incorporó actividades en línea y estableció un sistema de acompañamiento integral para que los egresados pudieran concluir el trámite sin afectar sus actividades laborales y familiares.

Al analizar el perfil de los participantes, la institución identificó que muchos llevaban más de una década fuera de las aulas, tenían empleo de tiempo completo o responsabilidades familiares que habían dificultado concluir el proceso.

“Queríamos que la titulación pudiera convivir con la vida cotidiana de nuestros egresados”, explicó San Pedro.

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Durante el evento, varios beneficiarios compartieron testimonios sobre las razones que los alejaron de la titulación durante años.

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Sergio Meléndez, egresado de Ingeniería en Computación, contó que desarrolló una larga trayectoria profesional en el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y posteriormente en el Instituto Nacional Electoral (INE), donde participó en proyectos tecnológicos de alcance nacional, pero nunca había concluido formalmente su proceso de titulación.

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“Sí me hizo falta mi título. Era una cosquillita que no me dejaba terminar”, confesó.

Por su parte, Erika Gabriela, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva, recordó que la combinación entre trabajo y maternidad fue postergando el trámite durante años, hasta que la convocatoria del programa le permitió retomar el proceso.

“Qué bueno que te decidiste a concluir eso que habías dejado a la mitad”, relató al recordar las palabras de sus hijos al enterarse de que finalmente obtendría su título.

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La directora de la FES Aragón aseguró que el programa continuará durante su administración y llamó a los egresados que aún no han concluido su titulación a acercarse a la facultad con la finalidad de explorar las diferentes opciones disponibles.

Subrayó que la titulación forma parte de la trayectoria universitaria y no debe considerarse un trámite opcional.

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“La carrera universitaria no termina hasta que te titulas. Hasta que tienes tu título y tu cédula profesional has concluido realmente el proceso”, afirmó.

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Además del programa de titulación, la Universidad Nacional Autónoma de México impulsa el fortalecimiento del vínculo con sus egresados mediante una credencial digital que permite acceder a cursos de actualización profesional, actividades culturales, descuentos en distintos servicios y beneficios derivados de convenios con decenas de empresas.

Las autoridades universitarias destacaron que mantener el contacto con los egresados permite ampliar las oportunidades de formación continua y reforzar la comunidad universitaria más allá de las aulas.

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dft