Después de que Fátima Bosch ganara la corona en la 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo, convirtiéndose en la cuarta mexicana que gana el galardón, varias personalidades de la política no dudaron en felicitarla a través de sus redes.

Algunas de las reacciones se presentaron a través de X; tal es el caso del gobernador de Monterrey, Samuel García; la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega; el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno; el secretario de economía, Marcelo Ebrard, entre otros.

Lee también: Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025 con vestido rojo de impacto

El presidente nacional del PRI, a través de su cuenta de X, felicitó a la mexicana por su magnífico triunfo en el certamen: "Sin duda, un orgullo para México y un ejemplo de talento".

"Fátima representa a una generación de mujeres jóvenes con una voz valiente y potente; mujeres que inspiran, que rompen barreras y que ponen en alto el nombre de nuestro país en el mundo", dijo el presidente nacional del PRI.

¡Muchas felicidades a Fátima Bosch por su magnífico triunfo en el certamen Miss Universo 2025! Sin duda, un orgullo para México y un ejemplo de talento, carácter y determinación.



Fátima representa a una generación de mujeres jóvenes con una voz valiente y potente; mujeres que… pic.twitter.com/FhiBorc0VN — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 21, 2025

Asimismo, se sumó a través de su cuenta de X, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, felicitó a la tabasqueña al decir que no solo es una corona, sino que es la inspiración de miles de niñas y jóvenes que pueden creer un poco más en ellas.

"Que esta nueva etapa sea luz, orgullo y un recordatorio de que cuando una mujer mexicana se propone algo, conquista el universo", dijo.

Felicidades, Fátima Bosch.

Hoy México celebra tu coronación y el mensaje que llevas al mundo: disciplina, carácter, belleza con propósito y la fuerza de una mujer que sabe quién es y hacia dónde va.



Tu triunfo no sólo representa una corona, representa inspiración para miles de… pic.twitter.com/olgpoN2oaa — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) November 21, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm/rmlgv