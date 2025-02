Encabezados por el diputado del Partido del Trabajo (PT) José Luis Sánchez, familias buscadoras se manifiestan esta tarde en la Cámara de Diputados; esperan ser atendidos por más legisladores y reunirse con la Comisión de Búsqueda.

Más de 200 familiares de personas desaparecidas se manifestaron en la Glorieta de las y los Desaparecidos en Paseo de la Reforma. Denunciaron la falta de apoyo de autoridades, especialmente de la Comisión de Búsqueda Nacional (CBN), de las comisiones estatales, gobernadores y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Luego, se dirigieron a la Cámara Baja para entablar un diálogo con el diputado federal.

El diputado federal los organizó para realizar distintas actividades y que sus demandas sean escuchadas. Durante una una conferencia de prensa llevada a cabo en este recinto legislativo, los diputados petistas y morenistas Gonzalo Gómez Alarcón, Reginaldo Sandoval y la diputada Claudia García Hernández.

“Tiene el primer lugar en desaparecidos y también puntea en lo que se refiere a fosas clandestinas en donde se está registrando prácticamente una masacre, por no decir un genocidio porque son más de 18 mil los desaparecidos y contando todos los días y esa hemorragia no cesa y no cesa porque hay impunidad porque los cuerpos policíacos están infiltrados por el crimen organizado o las autoridades son complacientes, diligentes o cómplices”, acusó el legislador Sánchez González.

Colectivos de búsqueda de desaparecidos provenientes de Jalisco se manifestaron y pegaron fichas de búsqueda. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Al decir que esta tragedia no se puede callar y no se puede ocultar tampoco, se dijo esperanzado a que el gobierno de la República atienda los reclamos de justicia y que los legisladores se comprometan en esa dirección. Describió que los familiares tienen el corazón partido y están enlutados, muchos muertos en vida.

“Esperamos que este dolor profundo, que este sufrimiento, que esta angustia se comprenda y que este grito de justicia llegue hasta el cielo”, afirmó. También dijo que durante la jornada de justicia se unirán más legisladores.

Familias buscadoras de Jalisco pegaron cédulas de búsqueda la Glorieta de los desaparecidos.



En las vallas se leen los nombres como el de Ricardo Tadeo, Sergio Vallarta Aguilar, Luis Eduardo Ramírez González, Juan Leonardo Pérez, entre otros.



“A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo abrazamos su causa y comprendemos que es un tema que viene desde hace mucho tiempo es una demanda que aún no ha sido resuelta, no ha sido lo suficientemente atendida para encontrar a miles de personas que están desaparecidas y este tema es de los mayores sufrimientos porque no se sabe si está vivo nuestro familiar o muerto porque simplemente esa categoría de desaparecido es un sufrimiento permanente y no tiene alivio hasta que sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido con nuestro familiar por eso llamamos a las autoridades federales, a los diputados y a todos los diputados”, expresó Reginaldo Sandoval.

Las familias buscadoras tomaron los micrófonos para acusar la falta de apoyo del gobernador Pablo Lemus, que, denuncian, no les ha brindado el apoyo necesario. Pidieron unir fuerzas para encontrar a los más de 18 mil desaparecidos en Jalisco. “Debemos pelear y exigirle al gobierno que nos tome en cuenta cómo un grupo vulnerable prioritario, que sea ley en todos los estados”, dijo una buscadora.

