Diputados del Partido del Trabajo se manifestaron durante la sesión solemne realizada en la Cámara de Diputados, para recibir a Rachid Talbi el Alami, presidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, por el conflicto que dicho país mantiene con el Sáhara Occidental.

Los legisladores petistas se manifestaron con una lona gigante con la leyenda: “Sáhara Occidental libre”; y aunque en más de cinco ocasiones, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), les solicitó que se retiraran y permitieran que el invitado marroquí utilizara la tribuna, fue ignorado.

Incluso, la solicitud se la hizo al diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT, quien se acercó para pedirles que ocuparan sus lugares, pero tampoco tuvo éxito. Finalmente, sólo se hicieron aun lado, y mantuvieron desplegada la lona, mientras Rachid Talbi hablaba de fortalecer la relación bilateral entre su país y México.

“Hagamos de los mares un canal de comunicación, comercio y libre circulación de mercancía habida cuenta de la rica tradición marítima que compartimos; en este sentido, hemos de esforzarnos por aprovechar todos estos factores para afrontar los desafíos comunes, fortalecer nuestra cooperación e impulsar las relaciones políticas hacia el nivel que aspiran alcanzar nuestros dos pueblos”, dijo el representante marroquí.

La diputada Lilia Aguilar (PT) señaló que se opusieron al acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para realizar la sesión solemne, pero fueron ignorados.

“Para nosotros es indispensable que se reconozca que México tiene relaciones diplomáticas con Sáhara Occidental, y que ha sido uno de los logros de nuestro movimiento”, afirmó.

En tribuna, su compañera de bancada, la diputada Margarita García llamó “genocidas” a la delegación de la Cámara de Representantes de Marruecos, y cuestionó por qué no se le dio el mismo trato a la embajadora de Palestina en México, Nadya R. H. Rasheed, quien visitó la Cámara de Diputados en días pasados.

“Compañeros y compañeras de Morena, conscientes que hemos luchado y que hemos estado en contra de los genocidas, de los opresores, de los que violan los Derechos Humanos, hoy no puede ser que por una representación de un presidente y unos cuantos, hoy rompamos ese precedente. Me pregunto, hace unos días vino la embajadora de Palestina, y ¿por qué no se le permitió la entrada? ¿Será porque no les ha invitado a borracheras? ¿Será porque no les invitó viajes? De hecho, su política diplomática es cuestionada por ofrecer sobornos a legisladores y legisladoras de la 4T, debemos informarnos, ser críticos, cuidadosos y ser fieles a nuestros valores”, dijo.

