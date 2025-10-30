El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, coordinado por Rubén Moreira, lamentó el fallecimiento de María Elena Sánchez Algarín, conocida como “Elenita”, quien se desempeñó como Directora General de Proceso Legislativo en San Lázaro, donde trabajó durante más de 57 años.

Los legisladores priistas reconocieron su “compromiso, profesionalismo y calidez humana” porque, afirmaron, siempre quedarán en la memoria de quienes laboraron junto a ella en el servicio público.

Por su parte, Rubén Moreira expresó su solidaridad y respeto a familiares, así como a toda la comunidad legislativa.

El diputado federal Emilio Suárez Licona, quien tuvo una amistad con “Elenita” Sánchez Algarín, dijo que fue una “mujer parlamentaria” que dedicó toda su vida a la construcción institucional de un Congreso de la Unión plural.

“Lleva en su legado muchas generaciones de grandes parlamentarios y funcionarios ejemplares. Por sus manos pasaron presidentes, gobernadores y municipalistas. Siempre estuvo a la altura de la construcción democrática de nuestro México”, destacó.

En un comunicado, la Cámara de Diputados resaltó que Sánchez Algarín laboró en 19 legislaturas consecutivas, donde sus funciones principales incluyeron coordinar la Orden del Día, auxiliar a la Mesa Directiva, gestionar documentación y asegurar su distribución y registro en el Diario de los Debates o la Gaceta Parlamentaria.

San Lázaro reconoció su dedicación, lealtad y “significativa contribución” a la historia de la Cámara Baja.

Los integrantes de la bancada tricolor extendieron sus condolencias en conferencia de prensa desde el recinto legislativo.

