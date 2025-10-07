Más Información

La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la informó que, como resultado de la asamblea estudiantil, se en todos los niveles y modalidades hasta el próximo sábado 11 de octubre a las 23:59 horas.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios detalló que, del lunes 13 de octubre al viernes 17 de octubre, las se llevarán a cabo en línea para todos los niveles y modalidades en sus horarios habituales.

Además, indicó que la Comisión Local de Seguridad, junto con las demás comisiones de la Facultad, mantienen una agenda de trabajo permanente, en beneficio de la comunidad universitaria.

Asimismo, exhortó al personal docente a ser empáticos con esta medida, a fin de evitar afectaciones académicas para el estudiantado y pidió a éstos mantenerse al pendiente de cualquier actualización a través de los medios oficiales de la Facultad.

“La FCA continuará abierta al diálogo y a la construcción conjunta de soluciones que fortalezcan la vida universitaria, siempre con apego a los principios de respeto, inclusión y pluralidad que nos distinguen como Universidad”, dijo.

