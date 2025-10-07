La Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM informó que, como resultado de la asamblea estudiantil, se suspenden las clases en todos los niveles y modalidades hasta el próximo sábado 11 de octubre a las 23:59 horas.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios detalló que, del lunes 13 de octubre al viernes 17 de octubre, las clases se llevarán a cabo en línea para todos los niveles y modalidades en sus horarios habituales.

Además, indicó que la Comisión Local de Seguridad, junto con las demás comisiones de la Facultad, mantienen una agenda de trabajo permanente, en beneficio de la comunidad universitaria.

Lee también Para actividades la FCPyS para participar en marcha a favor de Palestina; contingentes de la UNAM se reunirán en el Hemiciclo a Juárez

Asimismo, exhortó al personal docente a ser empáticos con esta medida, a fin de evitar afectaciones académicas para el estudiantado y pidió a éstos mantenerse al pendiente de cualquier actualización a través de los medios oficiales de la Facultad.

“La FCA continuará abierta al diálogo y a la construcción conjunta de soluciones que fortalezcan la vida universitaria, siempre con apego a los principios de respeto, inclusión y pluralidad que nos distinguen como Universidad”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc