Por amenazas contra la comunidad estudiantil, la noche de este lunes la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que sus clases se tomarán en línea y se reanudarán hasta nuevo aviso.

La directora del plantel, Lorena Rodríguez León, expuso en un comunicado que a las 19:30 horas, un estudiante reportó a la asamblea el hallazgo de una comunicación en el edificio principal de la Facultad de Economía, en la que un grupo anónimo amenazaba con dañar a nuestra comunidad.

“Es importante señalar que dicha amenaza no se trató de un artefacto explosivo, sino de una posible agresión a las/os integrantes de esta comunidad”, expuso.

Sheinbaum: Resultaron negativas las recientes amenazas a planteles de la UNAM; "No hay todavía nada", dice sobre investigaciones

Dijo que, para salvaguardar la integridad de todas y todos, ante la amenaza anónima, se llevó a cabo el desalojo de las instalaciones. Posteriormente, se realizó la revisión exhaustiva de los edificios A y B por parte de la Comisión Local de Seguridad y se procedió a interponer la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía de Investigación por amenazas (CI-FICOY/UAT-COY-2/UI-1 S/D/02176/10-2025).

La suspensión de labores se da después de que se realizará la asamblea estudiantil en la que la directora, Lorena Rodríguez León, firmó un pliego petitorio entregado por los estudiantes, así como una mesa de trabajo para abordar tres puntos tras la serie de amenazas que diversas facultades y preparatorias de la UNAM habían recibido.

