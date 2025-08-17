Ezequiel Cárdenas Rivera, perfil del líder de los Escorpiones del Cártel del Golfo; era considerado objetivo prioritario

Ezequiel Cárdenas Rivera, a quien las autoridades identifican como un objetivo prioritario, era considerado líder de uno de los grupos de la facción de los Escorpiones o Ciclones del Cártel del Golfo.

Es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue detenido en 2003, tras un operativo en el Fraccionamiento Satélite de Matamoros y extraditado a Estados Unidos en 2007, país que lo regresó a México en diciembre de 2024.

Su padre era Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como “Tony Tormenta”, quien murió durante un tiroteo con las autoridades mexicanas en noviembre de 2010.

Lee también Choque de motocicletas en Yucatán deja cuatro muertos; entre las víctimas hay tres adolescentes

En noviembre de 2011, el hijo de "Tony Tormenta" fue detenido en un hotel de Matamoros, donde se hospedaban elementos de la Policía Federal.

Este domingo se informó de una nueva detención por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas en Matamoros, por el delito de portación de arma de fuego.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov