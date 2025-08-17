Más Información
Ezequiel Cárdenas Rivera, perfil del líder de los Escorpiones del Cártel del Golfo; era considerado objetivo prioritario
Fallece el promotor cultural Antonio Calera-Grobet; era propietario de la hostería La Bota, en el centro de la CDMX
Supernova Strikers: Sigue aquí EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto
Ezequiel Cárdenas Rivera, a quien las autoridades identifican como un objetivo prioritario, era considerado líder de uno de los grupos de la facción de los Escorpiones o Ciclones del Cártel del Golfo.
Es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue detenido en 2003, tras un operativo en el Fraccionamiento Satélite de Matamoros y extraditado a Estados Unidos en 2007, país que lo regresó a México en diciembre de 2024.
Su padre era Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como “Tony Tormenta”, quien murió durante un tiroteo con las autoridades mexicanas en noviembre de 2010.
Lee también Choque de motocicletas en Yucatán deja cuatro muertos; entre las víctimas hay tres adolescentes
En noviembre de 2011, el hijo de "Tony Tormenta" fue detenido en un hotel de Matamoros, donde se hospedaban elementos de la Policía Federal.
Este domingo se informó de una nueva detención por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas en Matamoros, por el delito de portación de arma de fuego.
Cae Ezequiel Cárdenas Rivera, “Tormenta Junior”, en Tamaulipas; es hijo de Antonio Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo
aov