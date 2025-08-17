Más Información

Aristegui destapa vacas de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

Ezequiel Cárdenas Rivera, perfil del líder de los Escorpiones del Cártel del Golfo; era considerado objetivo prioritario

Fallece el promotor cultural Antonio Calera-Grobet; era propietario de la hostería La Bota, en el centro de la CDMX

Arranca primera semifinal de “México Canta", concurso de corridos anti-bélicos; mírala aquí

Supernova Strikers: Sigue aquí EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan para perfeccionar manejo de drones

Ezequiel Cárdenas Rivera, a quien las autoridades identifican como un objetivo prioritario, era considerado líder de uno de los grupos de la facción de los Escorpiones o Ciclones del .

Es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue detenido en 2003, tras un operativo en el Fraccionamiento Satélite de Matamoros y extraditado a Estados Unidos en 2007, país que lo regresó a México en diciembre de 2024.

Su padre era Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como , quien murió durante un tiroteo con las autoridades mexicanas en noviembre de 2010.

En noviembre de 2011, el hijo de "Tony Tormenta" fue detenido en un hotel de Matamoros, donde se hospedaban elementos de la Policía Federal.

Este domingo se informó de una nueva detención por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas en Matamoros, por el delito de portación de arma de fuego.

