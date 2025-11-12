El próximo sábado 15 de noviembre se definirá la situación jurídica de Jorge Antonio Sánchez Ortega, el exagente del CISEN que la Fiscalía General de la República (FGR) recapturó el domingo pasado porque creé que fue el segundo tirador en el asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Sánchez Ortega compareció ya ante Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, quien en septiembre pasado libró la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado.

Al ser presentado ante el juzgador, la defensa del exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) solicitó la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica, misma que le fue concedida y la cual vence el sábado, reportaron fuentes judiciales.

Lee también Javier Duarte: Un preso ejemplar o uno lleno de privilegios; defensa alega buena conducta y FGR acusa artículos no permitidos

Luis Donaldo Colosio en Acapulco, el 17 de febrero de 1994. Foto: Norma A. García / Especial

Sánchez Ortega se reserva derecho a declarar

Indicaron que Sánchez Ortega se reservó su derecho a declarar durante la diligencia realizada en rejillas de prácticas, ya que la causa penal que se le imputa está asentada en el viejo sistema penal.

Por lo que, el próximo sábado se sabrá si el juez le dicta auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado contra Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, que habría cometido junto con Mario Aburto Martínez.

En tanto, Jorge Antonio Sánchez Ortega, detenido por la FGR el pasado domingo en Tijuana, seguirá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Lee también Morena usa caso Colosio como distractor para tapar problemas del país, acusa Alito Moreno; “no tienen vergüenza”, dice

En septiembre pasado, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Personas Indígenas y en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, dependiente de la FGR, ejerció acción penal y solicitó orden de captura contra Sánchez Ortega, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado contra Colosio Murrieta.

Presentó ante el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, la averiguación previa SE/003-BIS/95, compuesta por 11 tomos y 43 anexos, con los que sustenta que Jorge Antonio Sánchez Ortega fue el segundo tirador en el homicidio de Colosio.

De esta manera, la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, busca procesar de nueva cuenta a Sánchez Ortega, 31 años después del magnicidio político que sacudió al país en 1994.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro