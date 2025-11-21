Después de casi dos meses de permanecer con clases en línea, los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur regresarán a clases presenciales a partir del lunes 24 de noviembre, informaron autoridades de este plantel en un comunicado.

El lunes 24 de noviembre será para las y los alumnos de primer semestre (Generación 2026)

El martes 25 de noviembre para las y los alumnos de tercer semestre (Generación 2025)

El miércoles 26 de noviembre para las y los alumnos de quinto semestre (Generación 2024)

El jueves 27 de noviembre ya estarán todos los alumnos.

Aseguraron que durante las últimas semanas se realizaron diversos trabajos como parte del Proyecto de Seguridad que tiene que ver con apoyo psicoemocional a integrantes de la comunidad y mejoramiento en la infraestructura, con el propósito de fortalecer las medidas de seguridad y mejorar el funcionamiento de nuestras instalaciones.

CCH Sur presenta avances del Proyecto de Seguridad del plantel, en trabajos del control de acceso. Foto: Especial

Entre los trabajos en infraestructura que se realizaron destacan: Nuevo sistema de control de acceso. Se instalaron en la puerta principal de calle Llanura y por la puerta del estacionamiento de profesores torniquetes bidireccionales con tabletas para identificación fotográfica de los integrantes de la comunidad; además de torniquete para personas con discapacidad.

En cada acceso habrá detector de metales; luminarias y reflectores, cámaras de videovigilancia y se realizarán podas regulares, entre otras acciones.

Las autoridades de ese plantel hicieron un llamado a la unidad, al compromiso y al trabajo conjunto.

“La fortaleza de nuestra institución siempre ha sido la colaboración entre estudiantes, docentes y personal administrativo. Tenemos la certeza de que juntos seguiremos construyendo un entorno educativo de calidad, solidario y participativo que nos permitirá avanzar en una sólida convivencia y en fortalecer a nuestra escuela, por el bienestar y el futuro de nuestros estudiantes”, mencionaron.

Agregaron que el regreso a las actividades presenciales fue posible gracias a los acuerdos logrados en las mesas de diálogo llevadas a cabo con las y los estudiantes, padres y madres de familia, trabajadoras y trabajadores, así como las autoridades del plantel Sur, de la Dirección General del Colegio y de la Rectoría de la UNAM.

