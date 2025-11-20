Más Información
Asisten 150 personas a segunda marcha de Generación Z en CDMX; presentan a cinco ante juez cívico por riña
México no está controlado por cárteles: Harfuch; “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año”, resalta
Sismológico Nacional detecta tres microsismos en Naucalpan, Estado de México; de 2.5 el de mayor magnitud
La preparatoria 8 “Miguel E. Schulz” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunció que ayer, aproximadamente a las 18:45 horas, estudiantes del plantel fueron agredidos por personas ajenas a la institución en la unidad habitacional Plateros.
A través de un comunicado, explicó que de manera inmediata se dio aviso a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y se solicitó presencia y apoyo de dicha corporación.
Detalló que, una vez que llegaron los efectivos y con la descripción de los agresores, los funcionarios del plantel acudieron al lugar de los hechos con el propósito de ubicar a los agresores.
Lee también Influencer irrumpe en el Pleno y desata choque entre bancadas en San Lázaro; "trajeron a un provocador", señala Moreira
Sin embargo, indicó que, tras no localizarlos, se solicitó a los estudiantes involucrados ingresar al plantel para estar en una zona segura, ser atendidos y, posteriormente, levantar la denuncia por las agresiones reportadas ante la Fiscalía respectiva.
Ante el hecho, la institución condenó cualquier tipo de agresiones a la comunidad estudiantil y llamó a trabajar juntos por una educación y cultura para la paz.
Lee también Diputados alistan discusión de reforma en materia de vapeadores; "la revisión será exhausta", asegura Monreal
Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]