La preparatoria 8 “Miguel E. Schulz” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunció que ayer, aproximadamente a las 18:45 horas, estudiantes del plantel fueron agredidos por personas ajenas a la institución en la unidad habitacional Plateros.

A través de un comunicado, explicó que de manera inmediata se dio aviso a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y se solicitó presencia y apoyo de dicha corporación.

Detalló que, una vez que llegaron los efectivos y con la descripción de los agresores, los funcionarios del plantel acudieron al lugar de los hechos con el propósito de ubicar a los agresores.

Sin embargo, indicó que, tras no localizarlos, se solicitó a los estudiantes involucrados ingresar al plantel para estar en una zona segura, ser atendidos y, posteriormente, levantar la denuncia por las agresiones reportadas ante la Fiscalía respectiva.

Ante el hecho, la institución condenó cualquier tipo de agresiones a la comunidad estudiantil y llamó a trabajar juntos por una educación y cultura para la paz.

