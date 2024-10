Esto es lo que ha pasado a 5 años del “Culiacanazo”; enfrentamientos entre “Chapitos” y “Mayitos” se han agudizado

En la historia de México se conoce como “culiacanazo” al intento fallido del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la detención de Ovidio Guzmán López, hijo menor de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, el 17 de octubre del 2019, hecho que desencadenó enfrentamientos violentos y quema de vehículos por parte de presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en el estado para forzar a las fuerzas armadas a liberar al hijo de "El Chapo".

Ese día, las fuerzas de seguridad se vieron visiblemente superadas por la operativa del crimen organizado, lo que obligó al gobierno de López Obrador a liberar a Guzmán López, y generó serias dudas sobre la estrategia de seguridad.

Sobre la liberación, la primera versión fue que los encargados de seguridad informaron al Presidente sobre el operativo y, para no poner en riesgo a la población, “para evitar una masacre”, la Secretaría de Seguridad, Sedena y Marina dejaron en libertad a Guzmán López, orden que el Mandatario federal asumió durante la conferencia mañanera del 19 de junio de 2020.

“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente (...) “Es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población y para no afectar a civiles. Si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes perderían la vida en Culiacán y se tomó la decisión”, reconoció en Palacio Nacional.

A cinco años del violento hecho, esto es lo que ha sucedido.

Recapturan a Ovidio Guzmán López

El 5 de enero de 2023 se reportó la recaptura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, en Culiacán, Sinaloa, para luego ser recluido en el centro penitenciario del Altiplano en el Estado de México.

Extraditan a Ovidio Guzmán López a EU

El 15 de septiembre de 2023, en pleno Día de la independencia de México, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador extraditó a Estados Unidos a Ovidio Guzmán López para ser presentado ante una Corte de IllIinois por delitos de tráfico de cocaína, metanfetaminas y marihuana.

Luego de la extradición, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, se comunicó con su par mexicano, Alejandro Gertz Manero, a quien agradeció por la exitosa extradición de Guzmán López.

Detienen a “El Nini”, jefe de Seguridad de “Los Chapitos”

El 22 de noviembre de 2023, durante un operativo realizado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, jefe de seguridad de “Los Chapitos”.

De acuerdo con el periodista Héctor De Mauleón, “El Nini” se desempeñó como un jefe de alto nivel del Cártel de Sinaloa, cuya función consistía en supervisar las redes regionales y de sicarios que esta organización criminal mantenía en operación a lo largo del territorio nacional, y al que la DEA consideraba uno de los dos responsables del aparato de seguridad de “Los Chapitos”.

Asimismo, documentos del Ejército vincularon a “El Nini” a la cabeza de las violentas acciones desplegadas por el Cártel de Sinaloa durante la detención de Ovidio Guzmán López, lo que llevó al expresidente Andrés Manuel López Obrador a ordenar su liberación.

Cabe mencionar que el gobierno de los Estados Unidos ofrecía una millonaria recompensa por información que llevara a su captura, pues era considerado por las autoridades mexicanas como uno de los principales generadores de violencia en Sinaloa.

Extraditan a “El Nini”, jefe de Seguridad de “Los Chapitos”, a EU

El 25 de junio de 2024, México extraditó a Néstor Isidro Pérez Salas, "El Nini", presunto jefe de seguridad de "Los Chapitos", a Estados Unidos.

Tras la extradición, Merrick B. Garland, fiscal general estadounidense, dijo en un comunicado que "El Nini" fue uno de los principales sicarios o asesinos del Cártel de Sinaloa y fue responsable del asesinato, la tortura y el secuestro de rivales y testigos que amenazaron la empresa criminal del cártel del narcotráfico".

Además, añadió que "alegamos que 'El Nini' era parte de la producción y venta de fentanilo por parte del Cártel de Sinaloa, incluso en Estados Unidos".

En el comunicado, Merrick B. Garland agradeció "a nuestros homólogos del gobierno mexicano por sus extraordinarios esfuerzos para detener y extraditar a 'El Nini'".

Detención de “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzman Salazar

El 25 de julio de 2024, Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Texas, Estados Unidos.

Autoridades de Seguridad en México y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) confirmaron a EL UNIVERSAL la detención del capo, así como de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Por su parte, el fiscal de Estados Unidos, Merrick B. Garland, confirmó los arrestos en El Paso, Texas. Sin dar mayores detalles sobre la detención, el fiscal señaló que ambos hombres enfrentaban múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del Cártel de Sinaloa, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo.

Ovidio Guzmán se convierte en testigo protegido

El 30 de agosto de 2024, la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó a EL UNIVERSAL que el caso de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, pasó a ser clasificado y se convirtió en un testigo colaborador bajo la custodia de los US Marshals Service.

Al convertirse en testigo colaborador, Guzmán López dejó de aparecer en el sistema de prisiones y continuó bajo la custodia de la justicia de Estados Unidos.

Ola de violencia en Sinaloa por captura de “El Mayo” y “Chapito”

A raíz de la captura de Ismael "Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López en Sinaloa se desató una ola de violencia por presuntos enfrentamientos entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”.

A poco más de un mes de que inició la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa, coordinadores del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) dieron a conocer que al 9 de octubre, suman 192 homicidios dolosos en Sinaloa, con un promedio diario de 6 personas asesinadas.

Las disputas violentas entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos” continúan pese a los refuerzos militares y de la Guardia Nacional que llegaron a la capital del estado vía aérea y terrestre.

¿Quiénes son los actuales líderes del Cártel de Sinaloa?

Luego del arresto de Ovidio Guzmán López, se presume que el cartel quedó encabezado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar.

Cabe mencionar que el gobierno norteamericano ofrece una millonaria recompensa por información que lleve a la detención de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.

