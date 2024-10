Un día después de presentar la Estrategia Nacional de Seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el choque entre Los Mayos y Los Chapitos en Sinaloa se va a frenar con “inteligencia e investigación”.

En su conferencia de prensa de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que el secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla, estuvo ayer en Culiacán, e incluso habló con la ciudadanía ante la violencia en Sinaloa.

“Hay un destacamento muy importante de la Guardia Nacional ahí, se va a reforzar y modificar en lo que se requiera la propia operación de lo que está haciendo ahí la Guardia a partir de lo que ayer el general secretario visualizó. y también se fortalecen las acciones de inteligencia e investigación”, dijo.

“¿Cómo van a hacer para frenar el choque entre Los Mayitos y Los Chapitos?”, se le preguntó en el Salón Tesorería.

“Inteligencia e investigación”, respondió al destacar la estrategia de seguridad con atención a las causas y detenciones. Comentó que en el caso de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, no se tiene toda la información de cómo se llevó a cabo esa detención.

Refirió la Presidenta que en Tijuana se fortalecerá la estrategia de seguridad porque la mayor parte de los homicidios están en ese municipio. Comentó que a finales de mes visitarán Baja California.

Acusó que en las redes sociales hubo molestia porque dijo que en su gobierno no habrá guerra contra el narcotráfico: “Hay estrategia, hay inteligencia, hay prevención, hay atención a las causas, pero no se va a regresar a un enfrentamiento fuera de la ley (...) Y no va a haber colusión con el crimen como en el caso de Calderón”.

Apuntó además la presidenta Sheinbaum Pardo que continuarán las acciones contra el fentanilo: Vamos a seguir trabajando en la incautación y las labores de coordinación con Estados Unidos.

