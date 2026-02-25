Más Información

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Ejército cortó ruta de escape de “El Mencho”

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

La presidenta aseguró que todo el país, especialmente Jalisco, está tranquilo tras los hechos de violencia registrados por el abatimiento de el domingo pasado.

En su conferencia mañanera de este miércoles 25 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo desconoció si los ya fueron reclamados por sus familiares.

“Tendríamos que preguntar a la Fiscalía qué pasaría si no fueran reclamados”, dijo.

Lee también

Comentó que estuvo en contacto con la mayoría de los gobernadores, principalmente con Pablo Lemus, de Jalisco. Indicó que se hizo un operativo conjunto entre el gobierno del estado y autoridades federales para recoger todos los que estaban a un lado de la carretera y fueron durante el domingo.

“Quedan muy poquitos, pero ya prácticamente todos fueron levantados. Se trabajó conjuntamente, hubo mucha comunicación con el gobierno del estado (...). ; enviamos más Guardia Nacional, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos lo agradeció (Lemus), hemos estado dando mucho contacto con el gobernador Lemus y ya podemos decir que, esencialmente, pues está tranquila toda la república y particularmente Jalisco.

“Y estamos en constante coordinación para cualquier problema que se pudiera presentar”, dijo al puntualizar que se enviaron .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]