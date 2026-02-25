La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que todo el país, especialmente Jalisco, está tranquilo tras los hechos de violencia registrados por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” el domingo pasado.

En su conferencia mañanera de este miércoles 25 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo desconoció si los restos de “El Mencho” ya fueron reclamados por sus familiares.

“Tendríamos que preguntar a la Fiscalía qué pasaría si no fueran reclamados”, dijo.

Lee también CJNG, con una guerra interna por el nuevo liderazgo, tras muerte de "El Mencho"

Comentó que estuvo en contacto con la mayoría de los gobernadores, principalmente con Pablo Lemus, de Jalisco. Indicó que se hizo un operativo conjunto entre el gobierno del estado y autoridades federales para recoger todos los vehículos que estaban a un lado de la carretera y fueron quemados durante el domingo.

“Quedan muy poquitos, pero ya prácticamente todos fueron levantados. Se trabajó conjuntamente, hubo mucha comunicación con el gobierno del estado (...). Hoy reanudan clases; enviamos más Guardia Nacional, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos lo agradeció (Lemus), hemos estado dando mucho contacto con el gobernador Lemus y ya podemos decir que, esencialmente, pues está tranquila toda la república y particularmente Jalisco.

“Y estamos en constante coordinación para cualquier problema que se pudiera presentar”, dijo al puntualizar que se enviaron 2 mil 500 elementos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr