Tapalpa.- Aunque el gobierno del estado desactivó el Código Rojo tras la violencia y bloqueos por el operativo contra "", las clases presenciales en Tapalpa, Jalisco, se reanudarán hasta el próximo lunes.

Anoche, el gobierno local informó a maestros de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria que la se mantendrá unos días más.

Por lo que los centros educativos de la localidad permanecen cerrados, se constató en un recorrido realizado este miércoles por en la Secundaria Técnica número 10 y la Escuela Primaria "María Emma G. De Bracamontes 373".

Se mantiene suspensión de actividades en escuelas tras operativo contra "El Mencho". Foto: especial
"Aquí hubo un comunicado de que hasta el lunes, entonces hasta el lunes", señaló el intendente de dicho centro educativo que labora en turno matutino y vespertino.

En el tercer día después del abatimiento del capo , la cabecera municipal sigue retomando sus actividades comerciales y laborales.

Se mantiene suspensión de actividades en escuelas tras operativo contra "El Mencho". Foto: especial
Se observan más negocios abiertos y mayor circulación de vehículos y personas en las calles durante el día.

Sin embargo, al caer la noche, las calles se vacían y los restaurantes y cafés ofrecen servicio hasta las 10 de la noche.

