Después del incremento de vuelos espías de Estados Unidos en aguas internacionales para vigilar a los cárteles mexicanos de las drogas, el gobierno federal prevé una escalada de acciones de inteligencia y militares del vecino del norte en la frontera con México.

De acuerdo con un análisis de alto nivel del gobierno federal al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, se describe que la intensificación de estas operaciones fronterizas estadounidenses servirán para presionar al gobierno mexicano y que acepte concesiones en materia de seguridad.

En las últimas dos semanas, la Fuerza Aérea de Estados Unidos intensificó su monitoreo sobre los cárteles mexicanos de las drogas, llevando a cabo 18 vuelos de espionaje con el objetivo de obtener información sobre las operaciones que realizan estos grupos, como son los Cárteles de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en su frontera sur.

Es un aumento histórico en estas misiones de inteligencia, ya que el Pentágono sólo realizaba una misión de vigilancia al mes en la frontera entre Estados Unidos y México, comentó la fuente consultada.

Para las labores de espionaje, la Fuerza Aérea de Estados Unidos utiliza las aeronaves tipo Boeing KC-135T Stratotanker, Boeing KC-135R Stratotanker, Boeing KC-46A Pegasus, con capacidades para capturar imágenes y señales de comunicación.

No descartan espionaje

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reconoció el sobrevuelo de aeronaves de Estados Unidos en espacio aéreo internacional cerca de México, y en los cuales no descartó la posibilidad de que hayan realizado espionaje a cárteles mexicanos.

Esto luego de que EL UNIVERSAL publicó ayer que Estados Unidos ha incrementado la vigilancia a los cárteles mexicanos y el trasiego de drogas con base en información proporcionada por los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada, y Ovidio y Joaquín Guzmán, Los Chapitos reveló a esta casa editorial una fuente del Departamento de Justicia estadounidense.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el general secretario de la Defensa Nacional indicó que no se puede descartar el espionaje de estas aeronaves porque, “no sabemos lo que hicieron”.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario Trevilla Trejo detalló que sólo se tienen ubicados dos vuelos de aeronaves estadounidenses fechados el 31 de enero y el 3 de febrero pasados, pero, recalcó, estas ocurrieron sobre espacio aéreo internacional.

“Los vuelos que se han realizado, los que menciona el periódico, nosotros nada más tenemos ubicados dos: uno, el 31 de enero, y otro el 3 de febrero. Esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional. El avión que ha realizado los vuelos no apaga su ‘transponder’, o sea, cumple con la normatividad internacional”.

Aseguró que la Defensa Nacional no ha recibido ninguna solicitud para que aviones de Estados Unidos sobrevuelen el espacio nacional.

“Todos los vuelos civiles son controlados por la AFAC, la Agencia Federal de Aviación Civil. Los vuelos militares los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay un Centro Nacional de Vigilancia Aérea que también está muy pendiente y en coordinación con la AFAC y, en ese sentido, no hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobrevuelen el espacio nacional”, precisó el funcionario.

¿Se descarta el espionaje?, se le insistió al titular de la Sedena.

“Pues no lo podemos descartar, porque no sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional”, respondió.

En Palacio Nacional, el secretario de la Defensa Nacional resaltó que existen convenios para el intercambio de información en materia de seguridad entre ambos países, en donde destacó la comunicación telefónica con el Comando Norte de Estados Unidos.

Explicó que se acordó seguir con la colaboración de los mecanismos bilaterales que existen entre las Fuerzas Armadas de ambos países apegados a los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, pero sobre todo de respeto a la soberanía de ambas naciones.