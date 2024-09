Ernestina Godoy pide a Norma Piña no debilitar instituciones; advierte vigilacia desde Consejería Jurídica

Tras acusar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de pretender “debilitar a las instituciones”, la senadora Ernestina Godoy advirtió que desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que encabezará a partir del próximo 1 de octubre, estará atenta para impedir que se trate de detener la instrumentación de la reforma judicial.

Entrevistada en el Senado, la legisladora de Morena aseguró que no hay mecanismo legal que retrase la puesta en marcha de la reforma al Poder Judicial, por lo que llamó a la ministra Norma Piña a actuar con responsabilidad y establecer una mesa para la transición.

“Yo no sé si sea un interés revanchista, pero ha tenido una actitud, pues yo digo que no ha sido cuidadosa, incluso de las formas jurídicas. Ella es abogada, es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede debilitar a las instituciones”, enfatizó.

Ernestina Godoy sostuvo que todos los tiempos y formas en el proceso parlamentario de la reforma judicial se cuidaron y se respetaron y señaló que los ministros de la Corte y otros juzgadores que se oponen son jueces y parte.

“Vamos a ver (qué hacen), porque no es un descuido, tenemos que estar atentos. Yo voy a la Consejería (Jurídica) dentro de algunos días y vamos a estar muy atentos a los mecanismos jurídicos que ellos vayan a intentar”, expresó.

Dijo que hay una confrontación que “creo que no beneficia a nadie y no beneficia al país. Yo he estado haciendo el llamado, está publicada la reforma, hay una propuesta de la ministra Lenia Batres en el sentido de armar una mesa, de ponernos de acuerdo para ver cómo vamos juntos, dándole este momento de transición al Poder Judicial. Yo espero que lo tomen y que lo tomen con mucha responsabilidad”.

La exfiscal de la Ciudad de México advirtió que estará muy atenta a los intentos que se harán en el máximo tribunal del país y recalcó que el gobierno y el movimiento de la Cuarta Transformación están preparados para defender la reforma “y lo vamos a lograr”.

