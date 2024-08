La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, aseguró que la reforma al Poder Judicial es el primer cambio de muchos otros en México y propuso que en lugar de utilizar abogados para que una persona interponga una demanda o amparo, se haga por medio de formatos electrónicos.

Esto, durante una entrevista que le realizó la periodista Sabina Berman a ella y a Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y exministro de la Corte.

Aunque el material fue posteado desde el 19 de julio, fue retomado por abogados en redes sociales, quienes criticaron la propuesta de Lenia Batres al acusar, que con esto, los estarían dejando sin trabajo porque la gente ya no los necesitaría.

Lenia Batres, es criticada en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

La ministra afirmó que el problema radica en que la justicia es cara y poco asequible, hay pocos defensores y el lenguaje usado en el Derecho es incomprensible para la ciudadanía, por eso el acceso a ella, es una obligación de las instituciones.

Por lo anterior, destacó que las cosas deberían ser más simples y no necesitar para todo un abogado.

"La tecnología podría ayudarnos a hacer formatos o formularios electrónicos, incluso para demandas, actualmente no se reciben demandas vía internet si no están firmadas por el particular, tramitadas por el abogado y se requiere un abogado para defenderse.

"Tendríamos nosotros que abrir esa posibilidad a que las personas se defiendan por sí mismas con formularios muy didácticos, por ejemplo, el Instituto de Transparencia y los recursos de revisión, podríamos copiarlos", sostuvo Lenia Batres.

