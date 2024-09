Ernestina Godoy conducirá proceso de reforma judicial en el Senado; descarta diálogo con trabajadores y estudiantes inconformes

La exfiscal de justicia de la Ciudad de México y próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy, será quien conduzca los trabajos legislativos de la reforma judicial en el Senado.

En entrevista, advirtió que no habrá espacio en la Cámara a alta para dialogar y atender las voces de protesta contra la reforma judicial, ya que se trata de una iniciativa que ya fue suficientemente difundida y discutida en foros en universidad y otros recintos.

Al término de la reunión de la bancada de Morena en la que fue designada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Godoy recordó que ya se hicieron casi cien modificaciones a la iniciativa presidencial, por lo que difícilmente podrá abrirse un espacio de diálogo con los trabajadores del Poder Judicial o con los estudiantes universitarios inconformes.

“Durante el Parlamento abierto, como ustedes saben, de la iniciativa que presentó el presidente, hubo una serie de reformas, escuchando, porque siempre lo dije en los diálogos, estamos escuchando y no es una simulación. Entonces hubo reformas a esa iniciativa, casi cien modificaciones, escuchando lo que dijeron los ministros, los magistrados, los jueces, la población en general. Entonces no es un tema en que hubo simulación, hubo la posibilidad de discutir, de aportar y se escuchó a la ciudadanía.

-¿Aquí estaría escuchándolos también y también abriera las puertas para escuchar a los estudiantes?, se le cuestionó.

-Bueno, ahí nosotros estuvimos en universidades, hubo mucha discusión en las escuelas de derecho, en la Universidad Nacional, hubo mucha discusión, participaron muchas gentes y ahí están. Ahora ya está la discusión en las cámaras, entonces esperemos que la Cámara de Diputados termine ya.

-¿Ya no hay posibilidad de que les abran las puertas aquí en el Senado?, se le insistió.

-Yo creo que ya en este momento es difícil que escuchemos aquí, respondió.

Ernestina Godoy remarcó que no se saltará ningún procedimiento legislativo pero sí se acelerará la aprobación de la reforma.

“La reforma tendría que estar aprobada antes del 15 de septiembre. Vamos a hacer todo. Vamos a trabajar rápido, vamos a trabajar rápido, bien, informando a todos los senadores y todas las dudas que se tengan, desde luego, dar una respuesta”, apuntó.

Ernestina Godoy, quien conducirá el proceso legislativo de la reforma judicial en el Senado, aseguró que la discusión de lacminuta se llevará a cabo “de una manera escrupulosa (y) vamos a seguir los tiempos de los procesos parlamentarios”.

Sobre el riesgo de que los trabajadores del Poder Judicial y otros grupos bloqueen los accesos del Senado cuando se tenga que discutir la reforma judicial, la futura consejera jurídica de la Presidencia de la República indicó que “debe tomarse la precaución de que si no es posible sesionar acá, tengamos sedes alternativas que permitan que la discusión se dé en un lugar que esté autorizado para eso”.

Recalcó que "está clarísimo", no hay ningún menoscabo en los derechos de los trabajadores. "Es un tema en el que se está proponiendo la elección popular de jueces, magistrados y ministros. No tiene nada que ver con los trabajadores, con la carrera judicial. Todo eso continúa, entonces no tienen de qué preocuparse".













































maot