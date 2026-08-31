Enfermeras y enfermeros del Centro Médico Nacional Siglo XXI bloquearon Eje 3 para exigir la contratación de más personal y el suministro de insumos y equipo médico necesario para garantizar la atención oportuna, segura y de calidad a los pacientes pediátricos que se atienden en dicho hospital.

En punto de las 09:00 horas, los manifestantes se plantaron en la puerta 9 del hospital. Posteriormente, entre consignas como “¡pueblo escucha tu salud es nuestra lucha!”, “¡enfermeros unidos jamás serán vencidos!, “¡con fuerza y unión exigimos solución!”, “¿qué es lo que exigimos? ¡solución y recursos!”, “¡enfermería unida jamás será vencida!”, “¡queremos insumos para trabajar!”, comenzaron a bloquear vialidades y denunciaron que no cuentan con las condiciones necesarias para brindar cuidados dignos y seguros a los pacientes pediátricos.

Enfermeros bloquean el paso de autos en la esquina de Av. Cuauhtémoc y Dr. Ignacio Morones Prieto, afuera del Centro Médico Siglo XXI (31/08/2026). Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Adicionalmente, los inconformes afirmaron que el objetivo de la movilización es defender el derecho de los pacientes a la salud, a un trato digno, humano y respetuoso por parte del personal médico y de enfermería, así como a garantizar la seguridad de las y los pacientes.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, Berenice Gómez declaró que “estamos pidiendo pacíficamente insumos para la buena atención de nuestros niños y sobre todo la contratación de personal que nos hace mucha falta”.

Ella lamentó las condiciones laborales en las que se desempeña el personal de enfermería en el hospital. Por ello, pidió pronta solución a sus demandas para garantizar la atención de calidad a los pacientes.

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“Estamos buscando una mesa de diálogo para que nos escuchen, nos tomen en cuenta, nos hagan caso y se cumplan las peticiones que desde hace años atrás hemos estado pidiendo”, dijo.

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En ese sentido, acusó que el personal de enfermería ha entregado escritos a directivos y delegados del Centro Médico Nacional Siglo XXI que “nos han firmado, nos han sellado, nos han recibido y hasta ahorita no hemos tenido solución”.

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Enfermeros bloquean el paso de autos en la esquina de Av. Cuauhtémoc y Dr. Ignacio Morones Prieto, afuera del Centro Médico Siglo XXI (31/08/2026). Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Otro enfermero, que pidió el anonimato, narró que “nos estamos manifestando para que nos surtan insumos y personal, porque quienes estamos laborando somos insuficientes para el tipo de pacientes que estamos manejando”.

“Ellos necesitan una mejor calidad de atención. Por eso exigimos y pedimos personal e insumos para darle la mejor atención al derechohabiente”, expresó.

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“El personal que estás viendo está totalmente capacitado para dar atención. Lo único que nos hace falta son los insumos y el material suficiente para brindar la atención. Por eso exigimos que volteen a vernos y que se nos dé solución”, agregó.

Enfermeros bloquean el paso de autos en la esquina de Av. Cuauhtémoc y Dr. Ignacio Morones Prieto, afuera del Centro Médico Siglo XXI (31/08/2026). Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

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