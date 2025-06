En el transcurso del domingo, ocho hombres armados ingresaron en Guanajuato al domicilio de la madre de Reyna Rodríguez, jueza de Distrito del Poder Judicial de la Federación, quien se ha manifestado en contra de la reforma judicial.

En entrevista con EL UNIVERSAL, María Emilia Molina, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, refiere que conversó con la juzgadora, quien está preocupada porque fue un susto muy grande para sus familiares, quienes estuvieron encañonados.

“Toda la familia se alteró… estuvieron encañonados un buen rato, los ocho hombres (a lo mejor eran más) no todos estaban dentro de la casa, algunos en la puerta, otros en un vehículo. Esto fue a principio de la tarde, conversé con ella estaba muy alterada y preocupada al igual que su familia.

“Es difícil no pensar, que lo que puede suceder en este contexto, esté alejado de la posición crítica y pública que ella tiene… Hay una cosa que debemos aclarar nosotros somos juzgadores, nuestros nombres y lugar de trabajo es público, pero eso no quiere decir que tenemos que dar información de nuestros datos personales y menos en qué ciudad o colonia vivimos, porque en el contexto que estamos con un discurso de odio y agresiones personales no solo por parte del Gobierno, también de la ciudadanía”, aseveró.

Cuestionada si los agresores se llevaron algo de la casa, la magistrada respondió que no, “pareciera que no iban a cometer otro delito más allá de pegarle un susto, o dar algún aviso… No puedo decir si hubo algún intercambio de mensaje porque debe estar en la investigación”.

El domingo la Asociación Mexicana de Juzgadoras expresó su indignación, así como su rechazo ante el cobarde ataque del que fue víctima la familia de la Jueza que ocurrió este fin de semana.

“No queremos pensar que este hecho constituye una forma de represalia o persecución derivada de su postura crítica y visible frente a la reforma Judicial actualmente en curso.

“Sin embargo, dada la gravedad del contexto y los ataques sistemáticos al Poder Judicial en los últimos meses, es indispensable que las investigaciones incluyan esta línea de análisis con total seriedad y sin dilación”, resaltó la Asociación en un posicionamiento.

El Organismo exigió a las autoridades federales y estatales: Investigar con celeridad y transparencia, sin descartar ninguna hipótesis, brindar protección inmediata y efectiva a la jueza, su familia y a otras juzgadoras que enfrentan amenazas.

También esclarecer las motivaciones del ataque, considerando la naturaleza sensible de los asuntos que conoce la juzgadora y su participación en el debate público.

Además, establecer un protocolo especializado de seguridad para mujeres juzgadoras en riesgo.

La Asociación enfatizó que se trata de un atentado inadmisible que vulnera no sólo la seguridad de una servidora pública y su núcleo más íntimo, también el principio de protección del Estado de derecho que debe garantizar la vida y la integridad de quienes imparten justicia.

