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El próximo 18 de mayo, y hasta el 31 de julio iniciará la entrega de las tarjetas de la Beca Rita Cetina, informó Julio César León Trujillo, coordinador nacional de .

En conferencia de prensa, detalló que el gobierno federal recibió 7.2 millones de registros, “que serán los nuevos becarios en educación primaria”.

Para recoger la tarjeta, los padres de los menores becados deberán presentar una identificación oficial, en original y copia, y copias del acta de nacimiento y del comprobante de domicilio (de los últimos seis meses). Y los estudiantes deberán presentar copias del acta de nacimiento y CURP.

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La entrega de tarjetas inició el primero de abril y termina el 16; y los recursos, es decir, los 2 mil 500 pesos de la beca Rita Cetina serán entregados en agosto.

Los beneficiarios de becas de educación media superior y superior, es decir, las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, empezarán a recibir los recursos hoy y terminará el 24 de abril, de acuerdo a la primera letra del apellido.

“Van a recibir a partir de hoy, el bimestre de enero-febrero y de marzo-abril juntos”, explicó León Trujillo.

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Por su parte,, secretario de Educación Pública, dijo que se proyecta invertir más de mil millones de pesos en becas, durante la actual administración. Así como “llegar a 129.5 millones de apoyos otorgados”.

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em/apr

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