Sheinbaum responde a comentarios de Donald Trump; “en México, el pueblo manda”, reitera

Caen dos sujetos por robo de más de 900 uniformes al Comité Olímpico Mexicano; están valuados en medio millón de pesos

“México hace lo que le decimos”, dice Trump; también Canadá, afirma

¿Compraste en plataformas asiáticas?, desde mañana pagarás 33.5% de impuestos por la importación

FIFA saca a la venta boletos de Hospitality para los partidos del Mundial 2026 en México; van de los 30 mil a 130 mil pesos

Cae un exdirector de Pemex en EU acusado de corrupción; ¿qué ha pasado con el caso Odebrecht?

Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (), afirmó que antes pronunciarse sobre la iniciativa de reforma electoral que la presidenta alista, buscará reunirse con el titular de la comisión presidencial, Pablo Gómez, para conocer detalles de la propuesta.

Entrevistado en la antigua sede del Senado, tras el informe del presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, el líder empresarial recordó que la mandataria federal ha mencionado en varias ocasiones los ejes de la reforma.

Al ser cuestionado sobre aspectos específicos de la propuesta como la reducción de las prerrogativas a partidos políticos o la modificación del mecanismo para elegir a los legisladores plurinominales, insistió en que es prematuro fijar una posición.

“Tenemos que analizarlo bien. No quisiera dar una opinión sin conocer bien el texto y todo, pero más adelante, con mucho gusto, lo platicamos”, subrayó el dirigente del CCE.

