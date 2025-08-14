Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que antes pronunciarse sobre la iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum alista, buscará reunirse con el titular de la comisión presidencial, Pablo Gómez, para conocer detalles de la propuesta.

Entrevistado en la antigua sede del Senado, tras el informe del presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, el líder empresarial recordó que la mandataria federal ha mencionado en varias ocasiones los ejes de la reforma.

Lee también Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

Al ser cuestionado sobre aspectos específicos de la propuesta como la reducción de las prerrogativas a partidos políticos o la modificación del mecanismo para elegir a los legisladores plurinominales, insistió en que es prematuro fijar una posición.

“Tenemos que analizarlo bien. No quisiera dar una opinión sin conocer bien el texto y todo, pero más adelante, con mucho gusto, lo platicamos”, subrayó el dirigente del CCE.

Lee también Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc