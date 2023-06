El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió, otra vez, contra el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, quien justificó el desalojo de personas que se manifestaban contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador volvió a lanzarse contra el Centro Prodh y la OEA, y llamó “reverendo farsante”, “simulador” y “seudodefensor de derechos humanos” a Álvarez Icaza.

En el Salón Tesorería, el Presidente exhibió un mensaje que el senador independiente escribió en sus redes sociales: “AMLO y Claudia Sheinbaum⁩ han alentado la violencia contra la SCJN⁩. La gente se hartó y de manera pacífica presionó para desalojar a los provocadores. Y entonces apareció la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para proteger a los provocadores”.

"Vean entonces quien es el farsante": Álvarez Icaza

Tras ser atacado en la mañanera, el senador denunció la calumnia y el ataque por parte del presidente.

“Y felizmente no es la primera vez, y no solo en contra de mi persona, sino de personas defensoras de los derechos humanos. Como no puede corregir la grave crisis de violaciones a los derechos humanos que vivimos, se dedica a atacar a las personas defensoras. Presidente, esa no es la forma de resolver la crisis que hoy vivimos”, expresó Álvarez Icaza.

El legislador mencionó que el enfrentamiento que se registró afuera de la Corte fue consecuencia de la polarización: “El responsable tiene un nombre y un apellido, y ese es López Obrador”.

Álvarez Icaza hizo un llamado “para que se deje de lucrar irresponsablemente de la polarización del país”.

“Y claro, toca preguntarse: ¿Quién es el farsante?”, preguntó el senador al recordar que López Obrador, en 2017, fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA.

“En ese momento, como opositor, buscaba su protección; hoy como gobernante, se dedica no solo a atacar a la Comisión Interamericana de la OEA, sino a todos y a todas aquellas que defienden derechos humanos y señalan las violaciones de su gobierno.

“No es atacando a los mensajeros como se corrigen los problemas, es defendiendo a los derechos humanos, vean entonces quien es el farsante”, expresó Emilio Álvarez Icaza.

