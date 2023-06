De ficheras, corcholatas y satélites

Querida lectora, querido lector, ¿había caído en cuenta de que en la política hay ficheras?

Quizá no esté familiarizado con el oficio de una fichera, dado que es una actividad que, aunque aún existe, cada día es menos común y no pocas veces se ha relacionado con la explotación o la trata de personas.

Fichera es una mujer que trabaja en bares y centros nocturnos, que acompaña y baila con los parroquianos y que cunado logra que los clientes consuman bebidas recibe una ficha, que al final de la jornada cambia por dinero. También, algunas de ellas cobran directamente a los clientes por bailar con ellos.

Foto: Archivo

Esta actividad, también tiene su expresión en el ámbito de la política y se aplica para algunos partidos políticos, a los que eufemísticamente se les llama “partidos satélites”, pero que en realidad son institutos políticos pequeños o emergentes que les cobran a los partidos grandes por bailar con ellos.

Estos partidos cambian sus fichas por gubernaturas, alcaldías, senadurías, diputaciones, puestos en el Poder Ejecutivo y, desde luego, dinero.

En las últimas semanas, en el proceso electoral para la gubernatura de Coahuila se vivió una historia digna de una película del cine ficheras, género que tuvo su auge durante la primera mitad de los años los años 70 y toda la década de los 80.

El cine de ficheras como combate a la censura

Así está el baile:

En la elección de Coahuila, el Partido Verde, fichera de abolengo y con pedigrí ecologista, le dijo a Morena que esta pieza no la bailaría con el partido del Presidente. Entonces, se comprometió a que únicamente bailaría con su propio candidato, Lenin Pérez. Sin embargo, el macho morenista no soportó que su fichera lo cambiara y la amenazó con abandonarla y no llevarla al gran baile del 2024. Con ese chantaje sentimental y algún el pago por adelantado, la fichera Verde dejó solo en la pista a Lenin y regresó a los morenos brazos de su cliente habitual.

Lenin Pérez rompe con el Partido Verde. Foto: Especial

Y casi igual sucedió con la fichera del Partido del Trabajo, que acordó bailar con Ricardo Mejía Berdeja, ex funcionario de la 4T y exmiembro distinguido de Morena. “El Tigre Mejía” saltó a la pista y justo cuando se le veía muy cómodo bailando con la fichera PT, cuando más acaramelada estaba la pareja, entró al cabaret el cinturita Morena y, de un jalón y plantándole dos cachetadas, se llevó a la fichera PT.

Ricardo Mejía Berdeja señaló que “el tigre sigue firme” y en conferencia aclaró que no se baja de la contienda; consideró al PT víctima de una extorsión política. Foto: Especial

Si las encuestas no fallan, el domingo el bailarín de Morena, Armando Guadiana, aparecerá del brazo de sus dos ficheras festejando el segundo o tercer lugar en la elección, pues pese a que PVEM y PT dejaron a sus candidatos abandonados en la pista y con un puñal en la espalda, el gánster dueño de la plaza, el PRI, le ganará a Morena, con todo y sus ficheras la elección.

A diferencia de las ficheras de cabaret, que ofrecen su servicios de compañía y baile, y no prometen amor a sus clientes, las ficheras Verde y el PT sí prometen amor eterno a quien las contrate, aunque sólo dure hasta que llegue un mejor postor con la cartera más gorda.

Guadiana y Sheinbaum firmaron los compromisos para el campo de Coahuila / Foto: Especial

Y otra gran diferencia, es que aquí el baile lo pagan todos los ciudadanos con sus impuestos, pues los dineros que reciben cada año todos los partidos salen de las arcas públicas.

Pero, lo peor de esta cabaretera historia es que, por culpa de una par de partidos fichera traidores la Cuarta Transformación, que tanto bien ha traído a México y que en menos de cinco años logro acabar con al corrupción ancestral que tenía el país, que ha construido magnas obras de infraestructura, que ha hecho de México un país seguro y con estándares de salud y educación similares, e incluso mejores, que los de las grandes potencias del mundo, no podrá llegar a Coahuila.

Por culpa de un par de ficheras que se vendieron a un mejor postor, los coahuilenses se privaron de gozar de las mieles del primer mundo que ofrece la 4T. Estas bailarinas traicioneras condenaron a Coahuila a seguir en el subdesarrollo.

Si desde un principio PVEM y PT se hubieran apalabrado y acordado un buen precio con el bailador Guadiana quizá la historia habría sido diferente. Aquí hubo una doble traición, primero, a Morena, que es cliente habitual de las ficheras, y luego a su propio candidato.

Sin embargo, esta sórdida historia de cantina de arrabal deja una lección que la 4T debe tomar en cuenta para la elección de 2024, pues la traición de alguna de sus ficheras podría poner en riesgo la transformación del país y echar abajo todos los avances logrados en el sexenio del presidente López Obrador. Y lo que sería aún peor, podrían ayudar al regreso de los conservadores y oligarcas al poder que hoy en día está en manos del pueblo.

Y las señales de alerta ya se pueden observar. La fichera Verde, lo mismo dice que en el 2024 bailará con el canciller Marcelo Ebrard, que lo hará con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El coqueteo con las llamadas “corcholatas” presidenciales de Morena, ya es descarado. Pero, quién garantiza a la y los aspirantes morenistas que cuando llegue el momento definitivo el próximo año, no dejarán a su cliente por algún otro que les pague más.

Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Foto: Especial

La fichera PT incluso tiene ya en sus filas una corcholata presidencial, el diputado Gerardo Fernández Noroña, a quien tendría la obligación de apoyar, pero nadie puede garantizar que el compañero Noroña no acabe con una daga en la espalda, como la que le clavaron a Mejía Berdeja.

Así que corcholatas presidenciales, tomen nota y cuídense de las ficheras, recuerden esa reflexión que dice que no hay persona más confiable que un traidor, pues se puede confiar plenamente que en cualquier momento te traicionará.

“¡Vende caro tu amor…!”

ME CANSO GANSO. – Fuera máscaras, bienvenido un pacto de paz con los narcos

- Más de cuatro años después, finalmente se habla claro.

La pregunta hecha el martes por la reportera del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) Adriana Estela Flores al presidente Andrés Manuel López Obrador fue directa:

AEF-Le quisiera preguntar, Presidente: ¿qué va a ser o cómo se va a garantizar que las madres buscadoras continúan con sus acciones, que se evite esta situación y más agresiones en contra de ellas? Y, también, Presidente, acerca de un planteamiento que hizo Delia Quiroga, del Colectivo 10 de marzo, quien también busca a sus familiares desaparecidos, y ella proponía en un pronunciamiento que ha sido apoyado ya por varios colectivos para un pacto de paz, un pacto para erradicar a los desparecidos, y en este pacto ella proponía tres puntos, uno de ellos es que cesen los conflictos armados. Ella les hacía esta propuesta a nueve cárteles, estas organizaciones criminales, mencionaba muy específicamente los nombres de los cárteles. Y ya ha recibido apoyo de varios colectivos en torno a esta propuesta para erradicar las desapariciones en México y para que puedan sobre todo encontrar a sus familiares desaparecidos. Quisiera saber sus respuestas en torno a estos dos planteamientos, presidente.

AMLO- Sobre esto que estás planteando yo estoy de acuerdo. Ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos. Hay agresiones entre bandas, hay agresiones que se presentan en contra de Fuerzas Armadas o de policías estatales, hay enfrentamientos entre organizaciones criminales y Fuerzas Armadas, y policías también, y hay pérdida también de vidas humanas de gente inocente. Entonces, la violencia es irracional y vamos a seguir buscando la paz, conseguir la paz y en eso estamos, Y si hay una iniciativa de ese tipo, claro que la apoyamos.

AEF- ¿Con los grupos del crimen organizado, Presidente?

AMLO-Que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta.