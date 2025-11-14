Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reiteró que la cooperativa con nuestro país en materia de seguridad "sigue dando resultados concretos".

En sus redes sociales, el embajador celebró los golpes a los cárteles, la lucha contra el tráfico de fentanilo y la incautación histórica de armas.

Destacó estas acciones como "un ejemplo de seguridad compartida en acción".

"¡Cuando las naciones trabajan juntas, su gente se beneficia!", expresó.

Ante la reapertura del gobierno de Donald Trump, el diplomático estadounidense dijo que el cierre reafirmó "una verdad sencilla": "Nuestra seguridad fronteriza no se detiene".

"Junto con México, mantuvimos la frontera más segura de la historia — frenando cruces ilegales, desarticulando redes de tráfico y decomisando armas y fentanilo", indicó Johnson.

"Seguiremos entregando resultados que protegen a nuestras comunidades y salvan vidas", añadió.

nro