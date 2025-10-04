Más Información

Negocios saqueados durante marcha del 2 de octubre continúan cerrados

Cae "El Chino" presunto homicida de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe del Sector Tlatelolco

Sheinbaum: La corrupción no puede tener cabida en nuestras instituciones, debe sancionarse con firmeza; reconoce a secretarios de Marina y Defensa

“Sueño Perro”, una instalación sensorial con la que Alejandro G. Iñárritu celebra 25 años de “Amores perros”

Resultado: México avanza a los Octavos de Final del Mundial Sub-20; Gilberto Mora da la victoria ante Marruecos

Tormenta tropical “Priscila” se forma en el Pacífico mexicano; prevén que evolucione a huracán

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la embajada de México en Israel se mantiene en contacto con las autoridades israelíes con el fin de asegurar la integridad y cuidado de las seis detenidas en y que formaban parte de la

Por medio de una publicación en redes sociales, la SRE dio a conocer que la coordinación se realiza para garantizar la , integridad física, así como el acceso a comida, agua y medicamentos de las y los connacionales que permanecen en el centro de detención de Ktziot cuando acudían a Gaza con el objetivo de entregar ayuda humanitaria.

"Continúan las gestiones para que puedan salir de Israel a la brevedad posible", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

También dio a conocer que la Cancillería realiza gestiones diplomáticas con distintos países para analizar posibles rutas y vías de salida conjuntas y garanticen un retorno seguro.

