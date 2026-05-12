La embajada de Israel en México rechazó acusaciones de maltrato y acoso sexual de activistas de la Global Sumud Florilla rumbo a Gaza que llevan ayuda humanitaria, y defendió el “bloqueo naval legal” sobre la Franja.

La embajada, a cargo de Eitnat Krantz Neiger, señaló “acusaciones graves, carentes de sustento factual” y “basadas en narrativas falsas promovidas por actores con claros intereses políticos e ideológicos”.

“Israel mantiene un bloqueo naval legal sobre la Franja de Gaza como parte de la lucha contra la organización terrorista Hamás y en cumplimiento de su obligación de proteger la seguridad de sus ciudadanos e impedir la transferencia de armamento, materiales de doble uso y otros recursos susceptibles de ser utilizados en beneficio Hamás y de otros grupos terroristas que operan en la zona”, defendió.

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Mencionó que las personas integrantes de la Flotilla fueron advertidas “con claridad y anticipación” de que Israel haría cumplir el bloqueo naval: “A pesar de ello, declararon públicamente que su intención era llegar directamente a Gaza desafiando dicho bloqueo”.

La representación diplomática indicó que Israel ofreció “en repetidas ocasiones” transferir cualquier ayuda humanitaria a través del puerto de Ashdod y mediante mecanismos internacionales coordinados; “sin embargo, estas alternativas fueron rechazadas por los organizadores de la Flotilla”.

“Esto refuerza la conclusión de que no se trataba de una verdadera iniciativa humanitaria, sino de una provocación política y mediática cuidadosamente diseñada.

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“Por tal motivo, se lanza un respetuoso llamado a las autoridades y la población a desestimar aquellas posturas ideológicas que intencionalmente omiten de sus discursos los asesinatos, abusos sexuales y atrocidades cometidas por Hamás en contra de la población israelí el 7 de octubre de 2023, y las declaraciones de individuos o grupos cuya actuación responde principalmente a intereses de provocación mediática y búsqueda de notoriedad pública”, agregó.

Sobre acusaciones de maltrato y acoso sexual contra participantes de la Flotilla, la embajada de Israel aseguró que “se trata de afirmaciones completamente infundadas, que se repiten sistemáticamente en torno a este tipo de flotillas y que forman parte de narrativas preparadas de antemano por provocadores en busca de atención mediática”.

“Estas acusaciones fabricadas y carentes de fundamento constituyen una continuación directa de la campaña propagandística y mediática que rodea esta flotilla de carácter publicitario”, señaló.

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Además, externó su preocupación por la participación de “actores vinculados” a la organización de la Flotilla que han sido señalados “por mantener vínculos con la organización terrorista Hamás”. También rechazó acusaciones de “genocidio”.

“La guerra de Israel es contra organizaciones terroristas y no contra el pueblo palestino. Luego de ingresar a territorio israelí y realizar atrocidades a su paso, los terroristas de Hamás escaparon a la Franja de Gaza para esconderse y operar desde zonas densamente pobladas, hospitales y áreas humanitarias, utilizando deliberadamente a la población civil como escudo humano”, señaló al reiterar que continuará actuando conforme al derecho internacional, protegiendo a sus ciudadanos y facilitando el ingreso de ayuda humanitaria mediante mecanismos internacionales coordinados y seguros.

Israel destacó sus históricas relaciones de amistad con México y consideró esencial mantener un diálogo “responsable, equilibrado y basado en hechos”, especialmente en asuntos complejos de carácter jurídico y de seguridad.

em/apr