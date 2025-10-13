Más Información

Sheinbaum inicia en Querétaro segundo día de recorrido tras lluvias; “hay presupuesto para apoyar a familias”, afirma

Sheinbaum inicia en Querétaro segundo día de recorrido tras lluvias; “hay presupuesto para apoyar a familias”, afirma

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

En México, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles

En México, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles

Detienen a "niño sicario"; lo ligan a banda dedicada al secuestro en Tabasco

Detienen a "niño sicario"; lo ligan a banda dedicada al secuestro en Tabasco

Usuarios reportan falla en app de BBVA; banco ya trabaja en solucionar el problema

Usuarios reportan falla en app de BBVA; banco ya trabaja en solucionar el problema

Van 64 fallecidos por lluvias, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Van 64 fallecidos por lluvias, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

En el marco de liberación de rehenes entre y , la embajada israelí en México celebró que Matan Zangauker fue puesto el libertad.

La semana pasada, la embajadora de Israel en México, Etna Kranz Neiger, indicó que sería liberado Matan Zangauker, novio de la israelí-mexicana Ilana Gritzewsky.

"Su liberación fue posible gracias a la entrada en vigor del acuerdo de alto al fuego impulsado por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", dijo esa representación diplomática.

Lee también

El 7 de octubre de 2023, Ilana y Matan fueron secuestrados en su hogar en el kibutz Nir Oz, durante el ataque perpetrado por , considerada por Israel como organización terrorista.

Recordó que Matan e Iana fueron llevados por separado a Gaza, y ella fue liberada tras 50 días de cautiverio.

"Hoy, tras 738 días, Ilana y Matan se reencuentran", dijo la embajada de Israel.

Lee también

“Después de dos años de vivir en la incertidumbre, entre alarmas y protestas, hoy mi hijo Jaim, mi nuera, mi mamá, mis sobrinos, mis hermanos, todos mis amigos que estuvieron junto a nosotros y yo, podemos volver a sonreír y decir ‘bendito Dios, terminó la pesadilla’.

"Pero lo que me llena el alma es ver la cara de tranquilidad y la sonrisa de mi niña Ilana junto a Matan”, compartió Miriam Camhi, madre de Ilana Gritzewsky.

Apenas en agosto, Ilana celebró una boda simbólica en la denominada Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, con su pareja, Matan Zangauker, quien seguía cautivo en la franja de Gaza.

Lee también

"Matan, mi pequeño de pelo rizado. Si no te hubieran secuestrado ya podríamos estar casados. No puedo dejar de pensar en lo que nos arrebataron: nuestra inocencia y nuestro amor", señaló Gritzewsky.

"Te amo, lucharé por ti hasta que regreses. Reconstruiremos juntos y, con la ayuda de Dios, construiremos nuestro hogar judío en Israel", añadió.

Los secuestrados, refirió la embajada de , fueron entregados por Hamás a la Cruz Roja Internacional y trasladados a territorio israelí, donde se reencontraron con sus familias antes de ser llevados al hospital para una evaluación médica.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses