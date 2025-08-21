Más Información
Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 18 muertos y decenas de heridos
Videos, sobres amarillos y dinero en efectivo; claves del caso Pío López Obrador que el INE tardó 5 años en desechar
“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra
ICE difunde nuevas fotos de la entrega a México de Julio César Chávez Jr.; "es una amenaza atroz a la seguridad pública"
Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"
Ante publicaciones falsas que circulan en redes sociales, la embajada de Estados Unidos en México rechazó la reapertura del asilo político, y alertó por contrabandistas que buscan estafar a las personas.
La embajada estadounidense, a cargo de Ronald Johnson, dijo que la frontera permanece cerrada.
Lee también Embajador Johnson se reúne con empresarios del sector automotriz; destaca lo "Hecho en México"
“Estamos al tanto de los volantes falsos que circulan y afirman que el asilo político en Estados Unidos está abierto nuevamente. Eso es FALSO”, señaló.
“Los contrabandistas sólo quieren tu dinero y ponen tu vida en peligro”, advirtió al hacer un llamado contra los “coyotes”. Insistió en no confiar en traficantes “ni en rumores”, e informarse siempre a través de canales oficiales del Gobierno de Estados Unidos.
Tras cinco años, INE da carpetazo a caso de Pío López Obrador y David León; libran sanción por entrega de efectivo
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
em/bmc