Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 18 muertos y decenas de heridos

Videos, sobres amarillos y dinero en efectivo; claves del caso Pío López Obrador que el INE tardó 5 años en desechar

"El Paco" vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

ICE difunde nuevas fotos de la entrega a México de Julio César Chávez Jr.; "es una amenaza atroz a la seguridad pública"

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Vidulfo Rosales admite su salida del caso Ayotzinapa y conversaciones con Hugo Aguilar; "No hay nada formal en la Corte", afirma

Ante publicaciones falsas que circulan en redes sociales, la rechazó la reapertura del asilo político, y alertó por contrabandistas que buscan estafar a las personas.

La embajada estadounidense, a cargo de Ronald Johnson, dijo que la frontera permanece cerrada.

“Estamos al tanto de los volantes falsos que circulan y afirman que el asilo político en Estados Unidos está abierto nuevamente. Eso es FALSO”, señaló.

“Los contrabandistas sólo quieren tu dinero y ponen tu vida en peligro”, advirtió al hacer un llamado contra los “coyotes”. Insistió en no confiar en traficantes “ni en rumores”, e informarse siempre a través de canales oficiales del .

