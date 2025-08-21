Ante publicaciones falsas que circulan en redes sociales, la embajada de Estados Unidos en México rechazó la reapertura del asilo político, y alertó por contrabandistas que buscan estafar a las personas.

La embajada estadounidense, a cargo de Ronald Johnson, dijo que la frontera permanece cerrada.

“Estamos al tanto de los volantes falsos que circulan y afirman que el asilo político en Estados Unidos está abierto nuevamente. Eso es FALSO”, señaló.

“Los contrabandistas sólo quieren tu dinero y ponen tu vida en peligro”, advirtió al hacer un llamado contra los “coyotes”. Insistió en no confiar en traficantes “ni en rumores”, e informarse siempre a través de canales oficiales del Gobierno de Estados Unidos.

