Con un sonoro y prolongado aplauso, Carlos Letayf fue despedido como presidente del Centro Libanés para dar paso a su sucesor Daniel Karam Toumeh, exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

El Centro Libanés, inaugurado en 1962 por el exprimer mandatario Adolfo López Mateos, cuenta con más de 10 mil familias asociadas y el tercer jueves de enero de cada año, cambia de mesa directiva.

En su mensaje de despedida, Letayf dijo que 2023 fue un año de grandes retos y satisfacciones.

"Fue un año lleno de grandes momentos en los que he tenido la oportunidad de vivir mi presente en un espacio como Centro Libanés, que me ha regalado la posibilidad de trasformar realidades de la mano de un gran equipo de gente capaz y entregada, con el fin de crecer juntos".

Ante el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente; la diputada federal Margarita Zavala; los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub; el aspirante al Senado y exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, el presidente saliente agradeció la experiencia de haber estado al frente del Centro Libanés. También estuvo el ministro de la Corte, Luis María Aguilar.

FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

"Me encuentro en profunda gratitud. Aquí he aprendido infinidad de cosas, mismas que me han ayudado a comprender que para para alcanzar metas en la vida se requiere de mucha ayuda y por eso me es de suma importancia agradecer a todos los que me acompañaron en este proceso", dijo.

En su oportunidad Karam Toumeh habló sobre los retos que habrá de enfrentar como nuevo presidente del Centro, entre los que destaca el fortalecimiento y unidad de los descendientes de libaneses.

"Hoy nos toca consolidar nuevos retos: fortalecer el liderazgo del Centro Libanés a nivel nacional; aglutinar a todas las comunidades de mexicanos de ascendencia libanesa para formar un bloque sólido", mencionó.

Precisó que, en breve, el Centro lanzará un instrumento de beneficios económicos y de otros servicios que funcionará a nivel nacional con la misión de lograr que todos los miembros de esa comunidad "se sientan parte de esta gran familia que somos".

También se comprometió a poner todo su empeño y entusiasmo para lograr que su trabajo siempre sea exitoso. "Entregaré lo mejor de mi. Como dijo Buda, 'cada mañana, nacemos de nuevo' y lo que hacemos hoy, es lo que importa", indicó.

