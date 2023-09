La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no la haya invitado a la conmemoración del 176 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en el Altar a la Patria.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL, detalló que en una soberanía existen tres poderes, por lo que el Primer Mandatario debió invitarla.

“No nos invitó, no tengo ninguna opinión, el Presidente ya demostró que no creé en las instituciones y bueno nosotros seguimos trabajando”, declaró.

Este miércoles, López obrador encabezó la mencionada conmemoración sin las presidentas del Poder Judicial, Norma Piña, y del Poder Legislativo, Marcela Guerra.

Guerra Castillo, dijo que seguirá trabajando desde el poder legislativo, pero insistió en que le hubiera gustado estar presente en el acto.

“Este es un poder y a mí me hubiera encantado acompañar al señor Presidente en un acto republicano, me hubiera encantado acompañarlo, no se dio así, bueno, pues no hay problema, seguimos trabajando desde el poder legislativo”, concluyó.

