Al reconocer que no pudo mejorar al Poder Judicial porque está “podrido”, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que es necesaria una reforma constitucional para que sea la gente la que decida quienes serán ministros, magistrados y jueces.

“Pensaban que podíamos mejor el Poder Judicial, pero no, está podrido, hay que llevar a cabo una reforma, pero no puede el Ejecutivo, tiene que ser el pueblo con el método democrático y que la gente sea quien decida sí se eligen a los ministros y también a magistrados, jueces. Hacer una buena propuesta de reforma constitucional, porque si no, van a seguir los problemas”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que el Poder Judicial debería actuar como un faro de luz no por cuestiones politiqueras.

“El remedio es que la gente participe, la democracia, pero si hay que atenderlo y resolverlo, para que se tenga un Poder Judicial independiente al servicio de todos los mexicanos, no de una minoría o de un grupo y que no sea un obstáculo del país”.

Refirió que en la reunión del Gabinete de Seguridad se revisó un caso de un juez de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que dejó libres a unos extorsionadores que estaban obligando a gasolineros a que les compraran a ellos combustible robado o de lo contrario les tendrían que dar 3 pesos más por litro.

“Se detuvo a los extorsionadores y el juez los dejó libres porque no se integró bien la carpeta de investigación, pero es diario, si hace falta la reforma”.

maot