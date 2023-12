El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le cae bien y respeta al ministro Javier Laynez Potisek, a pesar de su resolución en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, que le impidió participar en la elección presidencial del 2024.

“No tengo nada contra él, no es nada personal, es que él es el que me sirve en este caso, para explicar toda la podredumbre que hay en el Poder Judicial, hasta me cae bien el ministro Laynez, en lo personal, lo respeto”, expresó.

El titular del Ejecutivo aseguró que el ministro Laynez actuó por consigna para evitar que el gobernador de Nuevo León fuera el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

“En el mes ya hablé de lo que hizo el señor ministro Laynez, tres cosas, una recibiendo consignas de sus jefes, estuvo ahí pendiente, haciendo guardia, porque se iba a resolver un día a las 12 de la noche, concluyó un término para el permiso del gobernador de Nuevo León”, dijo.

Por ello, recalcó que planteará al Congreso de la Unión que se modifique la Constitución para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por voto popular.

