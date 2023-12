El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cumplirá con la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que le solicitó que retire un discurso que pronunció la semana pasada, por pedir el voto a favor de Morena.

“Vamos a cumplir, me están pidiendo que quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace como una semana, porque hable que había que votar no solo por el candidato a la presidencia, sino también por los legisladores”, dijo.

El pasado 10 de diciembre, en una gira que realizó por el Estado de México expresó: “Es importante que no sólo se tiene que ganar la Presidencia, se tiene que ganar la mayoría en el Congreso”.

Sin embargo, esta mañana, en conferencia de prensa, negó que haya pedido que se votara a favor de los candidatos de su partido, pero aseguró que cumplirá con la resolución del INE.

“Es mentira yo no hable que se votara por un candidato o partido, no sé de donde lo sacaron. De todas maneras ya vamos a quitar de mis redes ese discurso. Si quiero que revisen si dije lo que ellos están sosteniendo como una infracción”, añadió.

INE considera uso indebido de programas sociales en discurso de AMLO

En su sesión del pasado sábado, la Comisión de Quejas del INE resolvió una queja presentada por el PRD y un ciudadano en la que determinó procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas, “toda vez que, bajo la apariencia del buen derecho y desde una óptica preliminar, se trata de manifestaciones que son de carácter político-electoral, asociadas con un posible uso indebido de programas sociales, difundidas a la ciudadanía en general”.

Por lo anterior, se ordenó que en un plazo máximo de 6 horas, se realicen las acciones, trámites y gestiones necesarias para modificar las páginas de Internet donde se encuentren alojados los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas del evento denunciado denominado "Programas para el Bienestar”, así como de cualquier otra plataforma electrónica bajo su dominio,control o administración.

También otorgó la medida cautelar, bajo la vertiente de tutela preventiva, a fin de que el titular del Ejecutivo “se abstenga bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”.

