Después de que el crimen organizado en México mostrara un aumento de su poder de fuego, esto mediante actos violentos en diversos estados de la república durante los últimos dos días, los colaboradores de EL UNIVERSAL discutieron esta situación, con datos y argumentos, este miércoles en Con los de Casa.

Moderados por Maite Azuela, los colaboradores de esta casa editorial Luis Cárdenas y Juan Pablo Becerra-Acosta conversaron con el periodista en seguridad Manuel Espino sobre el tema "Crimen organizado acorrala a los mexicanos", tras una escalada de agresiones en estados como Michoacán, Guerrero y Jalisco.

Esto porque, de acuerdo con el invitado, México se encuentra en su periodo más violento de la historia reciente si se contabilizan las víctimas de homicidio, y cuestionó la estrategia del Gobierno Federal para hacer frente a los grupos delictivos.

En opinión de Espino, el gobierno habría asumido que al colocar elementos de la Guardia Nacional a lo largo del territorio se reduciría el índica delictivo, lo cual no ha ocurrido.

Por ello, Maite Azuela señaló una correlación, donde a mayor presencia de la Guardia Nacional y de la Marina en los diversos municipios, también se observaría un incremento en la violencia, por lo que preguntó a Becerra-Acosta si ve algún tipo de salida.

"No. Yo ya lo he dicho varias veces", contestó, y explicó que existen cosas que los gobiernos pueden hacer y otras que no.

"Los homicidios no van a bajar", dijo, ya que nueve de cada diez serían perpetrados por el crimen organizado, y se mantendrán en un promedio de 80 cada día en el país, porque no hay incentivos.

"¿Por qué razón los grupos delictivos va a dejar de pelearse el trasiego y el mercado? Porque México antes no era un país, supuestamente, consumidor, pero ahora claramente es un país consumidor de diferentes drogas dependiendo la zona y las regiones.

Sin embargo, aseguró que el gobierno sí podría combatir delitos como el secuestro, robo y extorsión, mediante una coalición entre gobiernos locales y gobierno federal, pero acusa que esto no ocurre por cuestiones políticas.

Luego, Luis Cárdenas afirmó que "nos falta barrio", pues se debe conocer la situación de violencia en el país, donde los habitantes "siempre han estado fregados" y saben que "quien manda es el narco".

