El Estado debe garantizar la educación de la población y que el sistema de salud pública funcione, señaló la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en su reunión con la American Society, en la Ciudad de México.

“Yo soy de las que cree que México tiene que tener un sistema de bienestar y que el Estado debe cubrir ese sistema. ¿Qué significa eso? Acceso a la educación y acceso a la salud, principalmente. Eso no significa que la educación particular o que la salud privada no sea permitida, al contrario, qué bueno que exista. El Estado debe encargarse de que la salud pública funcione”, comentó.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México se refirió al estado actual del sector salud en el país, al responder a la pregunta de uno de los asistentes a la reunión; sin embargo, evitó dar detalles de cómo se podría resolver el desabasto de medicamentos, que inició a la par de la administración federal actual, encabezada por el presidente López Obrador.

“Podemos platicar de medicamentos, de otros temas, nos podemos llevar tiempo, pero finalmente hay que trabajar en los dos temas y garantizar la salud de la población”, expresó la candidata única del oficialismo.

Lee también Sheinbaum acusa a la oposición de también hacer un acuerdo político para la Presidencia en caso de ganar

Sheinbaum Pardo expuso que es necesario fortalecer la atención primaria, desde la prevención y hasta la atención, pero sin dejar de lado a los servicios de salud que se ofrecen en el sector privado.

“Nos tocó una época difícil por la pandemia, es decir, un sistema de salud que ya tenía muchas presiones, dos años de atender una sola enfermedad, con una saturación hospitalaria en nuestro país, que fue sumamente crítica, y después de esos dos años, ahora sí, iniciar con un modelo de sistema de salud que es el IMSS, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE, y hay que consolidarlo, y hay que fortalecerlo y no podemos platicar, pero está en el artículo cuarto constitucional, el acceso a la salud es un derecho”, dijo.

Finalmente, señaló que, si no se atienden las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes y la hipertensión, no habrá “gasto público que pueda atender los problemas de salud”.

Lee también Ante más de 20 mil personas, Xóchitl Gálvez cierra precampaña en la Ciudad de México





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr