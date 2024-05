En una nueva emisión de Con los de Casa, el Director Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte junto a Maite Azuela, Héctor De Mauleón y Luis Cárdenas, los ánimos se encendieron al discutir sobre la recta final de las elecciones presidenciales entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o Álvarez Máynez.

"A la gente le vale madre, a la gente la vale cacahuate, son las elecciones más aburridas de la historia. No está pasando absolutamente nada. Las campañas es lo mismo, cada uno está queriendo fortalecer el voto que ya tienen y una gran parte de la población no sabe para donde irse. Hay gente que está muy ajena a este tema, que no ama y no odia a López Obrador.

"De ahí el fenómeno de marketing, que me da mucha tristeza, de un Máynez que canta su rola o la ponen en el antro, pero eso no quiere decir que van a ir a votar por él. Los que cantan '¡Máynez, Máynez!' Van a estar crudos el día de la elección. El déficit de atención es el TDH, de la apatía y del rechazo a las propuestas.

La ciudadanía se siente abandonada, desilusionada y muy asqueada de la política. Las opciones son Corrupta vs narcocandidata", afirmó Luis Cárdenas.

Por su parte, Maite Azuela asegura que la polarización ha generado que la gente se interese en la política y "se posicione de un lado o del otro". Además, trajo a colación la denuncia de MC contra la CIRT para obligar a cubrir a su candidato. "Ya lo invitamos, una hora antes del programa y dijo: 'que no venía'", asimismo se le hizo una invitación para una entrevista como a las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y no respondió.

Héctor De Mauleón hizo un recuento de las frases icónicas en las campañas electorales en años anteriores como: "Ricky Riquín Canallín", "frijol con gorgojo", "la rebelión en la granja" de López Obrador; "víboras tepocatas" de Vicente Fox.

"El embrujo del populismo es dividir, hay gente que odia a López Obrador. Los que salieron a votar para defender al INE, fueron las clases media, media alta, alta, y según el Presidente no son mexicanos. Ese es el peligro", dijo Luis Cárdenas.

"No estamos viendo cuál es la bronca real, los que tenemos el privilegio de escribir, tienes a un populista que tiene a la gran mayoría comiendo de su mano, no nos atrevemos a ver porque estamos perdiendo. Nos están metiendo una madriza", aseguró el columnista Cárdenas.

Ante el comentario del analista, Héctor De Mauleón consideró que esto se trataba de una generalización y remarcó:

"Hay un fénomeno de desencanto mundial por la democracia, en México hace 6 añoos había una euforia, era palpable, todo mundo hablaba de López Obrador, hoy ya no veo esa efervesencia, por este experimento de Obradorismo, este experiemento populista, autoritario de concentrar el poder", aseveró.

Luego que, Luis Cárdenas aseguró que algunos votantes deciden por "como se ven las candidatas, por cómo hablan o su grado de estudios", Maite Azuela le repondió que el voto no es tan superficial y lleno de esterotipos.

