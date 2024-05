Es una vergüenza que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pelee con una víctima de la violencia, como Cecilia Flores, madre buscadora, en lugar de ponerse a buscar a los 50 mil desaparecidos en su sexenio, afirmó la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Entrevistada en Guaymas, Sonora, criticó que el gobierno federal pretenda revictimizar a las madres buscadoras y se apresure a desacreditar su lucha para tratar de lavarle la cara a su candidata Claudia Sheinbaum.

La aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México negó que el supuesto hallazgo de un crematorio clandestino en la ciudad de México haya sido un montaje, como aseguran los gobiernos federal y capitalino.

Lee también AMLO acusa a Ceci Flores de traficar con el dolor humano y ser parte del bloque conservador

“No es montaje, Ceci es una mujer que les ha exhibido, pues, una realidad. Ceci tiene dos hijos desaparecidos, es una madre que busca a sus hijos. En lugar de que se pongan del lado de las madres buscadoras, hacen escarnio”, recalcó.

“¡Vergüenza le debería de dar al gobierno que haya 50 mil desaparecidos! Eso es de lo que debería de hablar el presidente, no de Ceci Flores. (…) Es una vergüenza que el presidente se pelee con una mujer en lugar de que se ponga a buscar a los desaparecidos”, lamentó.

Además, Xóchitl Gálvez rechazó que Ceci Flores trabaje para ella. “Trabaja por su cuenta, yo la recibí, yo la aprecio, pero no trabaja para mí, no, eso, eso es absolutamente falso. No trabaja para esta campaña”, aclaró.

🗣️ La candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, asegura que "es una vergüenza que el presidente se peleé con una víctima de la violencia, como Cecilia Flores, madre buscadora, en lugar de ponerse a buscar a los 50 mil desaparecidos en su sexenio"



📹 #VIDEO Víctor Gamboa | EL… pic.twitter.com/MLrSUN9dST — El Universal (@El_Universal_Mx) May 2, 2024

Lee también Ceci Flores cuestiona dictamen de Fiscalía; voy a traer cráneo a CDMX, "aquí lo resuelven en una hora”, dice

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc