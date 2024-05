Luego que Ceci Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, denunciara la existencia de un presunto crematorio clandestino entre las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la activista de ser parte del bloque conservador y de traficar con el dolor de madres con hijos desaparecidos.

En conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, el Mandatario federal acusó que esto es un acto de desesperación por “la ambición desmedida” al poder y al dinero, las cuales, indicó, son “grandes tentaciones” que pueden llevar a las personas a desquiciarse.

“Antier salió de que habían encontrado un crematorio, pero vinieron de Sonora y de Chihuahua, y pues personas que no nos quieren a nosotros, y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas, Imagínense como no pensar en la desaparición de un ser querido. ¿Quién va estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor humano”, dijo.

“¿Eso es una ruindad eso?”, se le preguntó.

“Yo no quiero decir eso, pero no se debe administrar la desgracia, no se debe de traficar con el dolor humano, y porque eso además no les ayuda, no les ayuda. Antes como tenían el control de los medios y de todo, podían engañar, pero ahora no, ya la gente está muy, muy despierta, muy consciente, y la verdad se abre paso. Antes podían tapar el sol con un dedo, ya no se puede, pero ellos siguen actuando así.

“Yo pienso que es por la desesperación, por la ambición desmedida al poder y al dinero, porque el dinero y el poder son tentaciones, grandes tentaciones que pueden llevar a las personas a desquiciarse”, contestó.

