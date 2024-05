Al asegurar que la respuesta de las pruebas periciales se entregó en tiempo récord, Cecilia Patricia Flores cuestionó la veracidad de los resultados del estudio que realizó la Fiscalía de CDMX en el supuesto crematorio clandestino del Volcán Xaltepec, que arrojaron que los restos óseos encontrados son de animales.

“Llevo 1 mes, 11 días y 7 horas esperando que me digan si este cráneo que encontré es de mi hijo. Lo voy a traer a la CDMX porque aquí lo pueden resolver en menos de una hora. Ya me les adelanté, les juro que no es una lagartija”, escribió en su perfil de la red social X.

Ayer, el encargado de despacho de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, junto al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, aseguró que no hay un crematorio ni fosa clandestina en el paraje ubicado en las inmediaciones de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

También señalaron que los dictámenes antropológicos arrojaron que además de animales, las cenizas pertenecen a plásticos y otros desechos que las personas tiran en el área.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Flores Armenta dijo que insistirá en el correcto análisis de las cenizas encontradas en la zanja frente al Volcán Xaltepec, toda vez que ella y sus acompañantes tienen evidencia visual de que lo que encontraron eran restos humanos.

Esta mañana, la activista sonorense ya solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviar un grupo de expertos con la finalidad de analizar los restos hallados.

