Xóchitl Gálvez no cree en las encuestas. En todas las mediciones que la ponen en segundo lugar hay un alto número de personas que, por miedo, no responden. Considera que “esta elección no está decidida” y que el dos de junio habrá una gran sorpresa, pues dice que si al menos 62 por ciento del padrón sale a votar, ella ganaría la contienda y mandaría a su casa al presidente López Obrador y a la candidata Claudia Sheinbaum.´

La aspirante opositora señala que si la votación la favorece “al Presidente no le va a quedar de otra” que reconocer su triunfo, aunque no descarta que de ser necesario acudirá a los tribunales para defender su victoria, pues acusa que se vive una elección de Estado con una “tremenda intervención” del presidente de la República y un gasto de miles de millones de pesos en la campaña de la candidata de Morena.

En entrevista con EL UNIVERSAL, realizada en la Ciudad de México, dice que de llegar a la presidencia sacará a las Fuerzas Armadas de los negocios y de las tareas de construcción de obras públicas, pues señala que este gobierno las ha expuesto a la tentación de actos de corrupción.

- Cómo ve la campaña, cómo ve las encuestas, su candidatura, cómo la siente, se dice que está estancada, que no ha avanzado.

- Pues sin lugar a dudas, estamos enfrentando una elección de Estado, que no se daba desde la década de los 80, 90. La intervención del Presidente es tremenda, desde el hecho que él asegure que yo voy a quitar los programas sociales, pone el dedo en la llaga, pues si no fuera por los programas sociales, Morena no estaría teniendo la aceptación que tiene como partido, porque en los demás temas es un fracaso. En el tema de salud, no hay duda de que la gente no tiene medicamentos, no tiene acceso a consultas, no tiene acceso a cirugías, basta que se den una vuelta por el Seguro Social, el ISSSTE o cualquier hospital público: la gente está devastada.

El Presidente ha acreditado los programas sociales como suyos, es más, hay un spot ahorita al aire insinuando que yo quiero quitar los programas sociales, porque ellos saben perfectamente que, si no fuera por los programas sociales, estaría clarísimo que se irían, estaría clarísimo que la gente no quiere ya más fracasos en materia de salud, seguridad y educación empieza ser un tema.

Entonces, lo que yo hoy puedo decir es que esta elección no está decidida. Yo estoy convencida que, si sale a votar más de 62 por ciento de la población, vamos a ganar. Es un tema de participación, ellos van a intentar que la gente no salga a votar, pero cuando la gente salga a votar, gana la oposición. Morena no va a volver a sacar 30 millones de votos, ni yendo a bailar a Chalma… Es ahí la lógica y lo veo en las calles, lo veo en los eventos, lo veo en las redes y no solo se trata de mí, puede ser que yo no sea la más extraordinaria candidata que se puedan encontrar, si no es un voto opositor, es un voto de enojo.

- ¿Considera que esta elección será un referéndum a la gestión de López Obrador, la candidata Claudia Sheinbaum hace unos días dijo que es el mejor Presidente de la historia y que somos la envidia mundial?

- Pues es que ahí empieza el problema, cuando tú no aceptas que hay un problema, no hay manera que lo puedas resolver. Claudia no acepta que las cosas están mal en seguridad. Claudia no acepta que las cosas están mal en salud, dice que hay que continuar con lo que se ha hecho del IMSS-Bienestar, ¿qué se ha hecho? Nada. Se ha abandonado a las familias, a las personas, o sea ¿quiénes son los héroes de Claudia? ¿Hugo López-Gatell que dejó morir a 810 mil personas y de los cuales se sabe que 240 mil pudieron salvar sus vidas si hubiera habido una atención? Yo creo que esta elección sí va a ser una elección de un voto de castigo para Morena, porque pues traicionó, dijo que no iban a robar y han robado a manos llenas.

Los escándalos de los hijos del Presidente son brutales, las casas de (Rocío) Nahle las podemos ver a montones. Obviamente se triplicó el costo de la refinería de Dos Bocas, entonces prometieron no robar y robaron, prometieron no traicionar y traicionaron la confianza de la gente y, sobre todo, dijeron que no iban a mentir y mienten a diario, mienten a diario con datos falsos, con cifras falsas. Claudia miente, Claudia es mucho más cínica para mentir que el propio Presidente, decir que se redujeron 40% los feminicidios en el debate, es una mentira; decir que vive en un departamento rentado, cuando en el 2018 tenía cuatro propiedades, ¿qué hizo con ellas?, ¿se deshizo para decir que es igual que el Presidente, que no tiene más que 200 pesos en la bolsa?

Eso, entre muchas otras mentiras como el haber dicho que yo era una mentirosa, que era falso que su familia tenía inversiones en los Panama Papers… le volví a preguntar si la mamá tiene cuentas en paraísos fiscales y no ha contestado, ¿qué le cuesta decir?: ‘Mi mamá no tiene cuentas en paraísos fiscales´. Las evidencias que hay en redes sociales es que hay una cuenta, pues que lo diga, entonces todas estas cosas no las pudo contestar y la más importante: ¿vas a enjuiciar a los hijos del Presidente en casos de corrupción?

-Sobre ese tema, ¿si llega a la Presidencia va a investigar a los hijos del presidente López Obrador, al propio Presidente o a Claudia Sheinbaum?

-Yo no voy a ser una Presidenta como lo son ellos, que usen a la justicia para doblar a sus adversarios, lo primero que yo estoy planteando es un sistema distinto, de enfrentar la corrupción del país. Y lo dije claramente, propongo tres cosas: una, que todos mis funcionarios se sometan a una evolución patrimonial, cada uno tendrá que decir de dónde salió su patrimonio, empezando por mí; dos, ser una caja de cristal; y tres, poner fin a la impunidad.

¿Cómo se pone fin a la impunidad? Planteo cuatro cosas: una fiscalía verdaderamente autónoma; dos, un Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) con dientes, que sí pueda sancionar una dependencia de gobierno cuando esta no hace su trabajo; tres, propongo que la Auditoría Superior de la Federación, que ya es autónoma, se convierta en un organismo colegiado para que no sea que solo al auditor no se le antoja auditar a alguien, y, por último, una Suprema Corte de Justicia totalmente autónoma.

Entonces, yo no soy quién para decidir si voy a enjuiciar a fulano o mengano, eso lo hace el actual Presidente, eso lo hace Andrés Manuel cuando tiene la justicia a su modo. Yo diría si esas instituciones, encargadas de evaluar y juzgar la corrupción encuentran elementos, pues no habrá intocables ni de un partido político, ni de otro.

¿Qué quiere hacer Sheinbaum? Pues quiere llevarse al gobierno la decisión de a quiénes persigue o a quiénes no persigue desde Palacio Nacional. Tú no puedes ser juez y parte, eso es terrible, eso quiere decir que vas a seguir con el mismo mecanismo que ha podrido tanto al país.

La corrupción es lo que pudrió a México, a mí en toda la historia nunca me han encontrado un acto de corrupción. Se meten con mi hijo, porque finalmente fue la única manera que pudieron tratar de exhibirme o doblarme, pero no hay comparación de una borrachera de un hijo, que está mal, que es inaceptable y que no voy a tolerar su falta de respeto por ningún motivo, pero no se puede comparar con los audios, los videos de los hijos del Presidente haciendo negocios con Amílcar (Olán) y el sobrecosto del Tren Maya y en Dos Bocas.

- Dice que está viendo un panorama de una elección de Estado, donde se está interviniendo el Presidente y se está usando el aparato del gobierno. ¿Usted cree que esto alcanzaría para anular una elección, usted podría argumentar que hubo una elección de Estado?

Basta ver las mañaneras, lo ve todo México y el INE es incapaz de aplicar una sanción al Presidente, el Presidente se burla del INE, se pitorrea de las instituciones, la verdad. El Presidente me ataca una mañanera sí, otra mañanera no, ¿cuál es el mayor ataque a mi persona? Que quiero quitar los programas sociales, ese es el mayor ataque, porque es indefendible el gobierno. Por eso Claudia no salió a defender al Presidente, porque no hay manera que lo defienda, los resultados en salud, la gente lo sabe.

Entonces, el Presidente va a seguir haciendo todo su trabajo, vean la cantidad de publicidad de Sheinbaum en la Ciudad de México y vean lo que yo tengo de publicidad, porque yo soy una mujer que respeta la ley. Porque yo al final de cuentas, con los 460 millones que me dieron los partidos, es como voy a financiar esta campaña, porque es imposible recibir dinero privado. Entonces va a ser una elección en donde ella tiene los miles de millones de pesos, miles, ha hecho eventos millonarios, acarrean gente, operan con muchísima gente que tienen en la calle, pagándole.

¿Pero si ve un posible escenario de recurrir a los tribunales? ¿Ante todo este cúmulo de cosas que dice: dinero, intervención del Presidente, es factible el escenario de denunciarlo por una elección de Estado?

Sí, de hecho, un grupo de ciudadanos ha lanzado una aplicación para empezar a auditar toda la propaganda de Claudia en el país, con miles de ciudadanos voluntarios tomando fotos de las bardas, de los espectaculares y empezar a contabilizar el gasto excesivo de campaña. O sea, creo que los ciudadanos están empezando a tomar cartas en el asunto, creo que ese tipo de decisiones ciudadanas me están pareciendo sumamente interesantes que puedan ser una contención al abuso del poder que traen.

Habla del INE, ¿qué papel está viendo del árbitro electoral?

A mí me da mucha pena decirlo, pero había un acuerdo que no había nadie a dentro del debate, eso se había acordado y la única que tenía enfrente a Guadalupe Taddei era yo, ah… y a cuatro consejeros, y se negaron a salirse, eso te refleja el talante de algunos consejeros. La producción fue fatal, nadie lo puede negar, y a la que peor afectaron con una cámara de lado fue a una servidora, porque todos los demás tenían la cámara de frente, entonces, yo o veía a los conductores, o veía por ahí en la esquina en la puerta una cámara medio escondida.

Entonces, ahí está la muestra de que al menos no están jugando de manera limpia como hubiéramos esperado, yo espero que en este segundo debate haya la posibilidad de precisar y de que nos permitan ir a los ensayos con los moderadores para dejar claro en qué momento y cómo vamos a intervenir y si van a hacer preguntas pues que sea el mismo número de preguntas a los debatientes. En mi caso fueron 10, para Claudia 7, y para Máynez 5.

¿Ve al Presidente López Obrador aceptando una victoria suya?

No le va a quedar de otra, si participa el 62% de la gente vamos a ganar, no tengan duda.

¿Pero lo ve tranquilamente diciendo “sí, ganó Xóchitl” ?, ¿Y los tigres?

-Si participa el 62% de la gente vamos a ganar, acuérdense de mí, aquí el tema es que la gente salga a participar, que se deje de andar pensando en encuestas patito, que algunas tratan de ser serias, pero en las no respuestas está la respuesta, sí el 50% de la gente no te responde, no es porque vaya a votar por Morena.

Hay sorpresas, se han dado sorpresa en muchas partes del mundo con encuestadoras, el Brexit, por ejemplo, en la noche se fueron a dormir, sabiendo que el Brexit no se iba a aprobar y al día siguiente se aprobó.

- Nos vamos a dormir y mañana nos despertamos con que Xóchitl es presidenta por dos puntos, aun así, ve al presidente López Obrador reconociendo una derrota.

-Pues no le queda de otra, si el solo va a ser expresidente, y se va a ir a su rancho, y por supuesto, que no va a haber teléfono rojo al rancho del Presidente porque no va a ganar Claudia, yo no voy a tener teléfono rojo con él ni de broma, yo sé ejercer el poder y lo voy a hacer en beneficio de los mexicanos.

-A propósito de ejercer el poder, ¿de qué tamaño van a ser sus deudas con los partidos políticos si ganara la elección?

-Cero, cero, ellos tendrán sus posiciones en el Congreso. Y Morena va a sumarse a decisiones positivas que yo plantee. ¿Quién se va a oponer a que le resolvamos a los mexicanos el tema de los medicamentos?, ¿quién se puede oponer en su sano juicio que una familia que necesita un medicamento para el cáncer lo pueda obtener con una tarjeta sin tener que ir a un hospital y el gobierno se lo cubra? Con un sistema seguro, obviamente, para cerrarle el paso a la corrupción. Yo sí veo que podemos gobernar un país distinto, donde ya es hora de apostarle a la unidad, al diálogo, que es lo que yo estaría planteando.

¿Qué papel está jugando en esta elección la violencia del crimen organizado?

¡Cañona…! ¿Qué, llevamos 26 personas asesinadas? ¿candidatos?, vamos a la mitad de la elección. Claro que es preocupante que los delincuentes pongan y quiten candidatos. Claro que es preocupante cuando yo veo un aparato militar adelante de mí. A mí me apena. A mí me apena que me estén cuidando, porque no cuidan igual a un alcalde, a un candidato alcalde. No cuidan igual a un candidato a diputado local. O sea, sí está jugando un papel grave y delicado la delincuencia.

¿Puede influir en el resultado de la elección?

En ciertas zonas sí.

¿Cree que los cárteles tengan una candidata o un candidato preferido para la Presidencia, con el que se sentirían más cómodos?

-Con el que hicieron el pacto de los abrazos.

¿Pero, si se refiere al Presidente, él no estará en la boleta?

- No está en la boleta, pero es obvio que está detrás de la candidata Sheinbaum. Es obvio que el Presidente es el jefe de campaña de Sheinbaum. Eso yo creo que es cierto, no estoy mintiendo. Yo creo que el Presidente en lugar de levantarse a ver cómo va el país, se levanta a ver cómo va la campaña.

Y algo ven, que yo también veo, que están desesperados con el tema de programas sociales. Por eso enloquecieron en el INE cuando planteamos la posibilidad de que el INE hiciera una campaña advirtiendo que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido. Ellos saben que todo su proyecto está basado en el miedo. En el miedo que sienten las familias de que, si llega una candidata a la Presidencia distinta a Morena, pues se haga realidad lo que tanto les ha dicho Morena, que se van a quitar los problemas sociales, aunque yo me canse de decirles que no se van a quitar. Pero creo que las familias van a tener que tomar una decisión: ¿Qué país le quieren dejar a sus hijos? Si bien es cierto, tienen un apoyo económico que no va a desaparecer. El país que hoy le están heredando a sus hijos es un país violento, un país sin crecimiento económico, un país con división, con persecución.

- ¿Qué papel va a jugar el Ejército si usted llega a la Presidencia de la República?

- Conozco muchos militares, conozco su pensamiento. Ellos son personas absolutamente disciplinadas. No me gusta ver al Ejército ya involucrado en actos de corrupción. Eso yo lo dije claramente cuando le empezaron a dar obras al Ejército de una magnitud tan alta y con tan poca transparencia. Cuando hay tan poca transparencia, se presta que en el anonimato te puedas quedar con recursos que no te pertenecen.

Y creo que eso es un riesgo para el Ejército, para su prestigio. A mí no me gustaría ver involucrado al Ejército en actos de corrupción porque el Presidente decidió darles estas obras. Entonces, de entrada, el Ejército se sale de construir. La SCT recupera el control, de lo que tienen que controlar: carreteras, aeropuertos. La Marina no ha hecho una diferencia en los puertos ni en las aduanas. No bajó la corrupción en las aduanas, basta hablar con los agentes aduanales para que te digan que la corrupción está peor que nunca. Ahora es mucho más alta la corrupción que existe.

Entonces, se saldrían de las actividades no esenciales del Ejército.

Yo no estoy de acuerdo con la militarización del país. De hecho, voté en contra de esto como senadora.

- En el caso de la investigación de la Suprema Corte inició en contra del exministro Zaldívar, se está alegando que hay un manejo político y que la Corte ya está jugando del lado de la oposición ¿Usted lo cree así?

Mi primer acercamiento con Zaldívar es como senadora, cuando se intenta quedar dos años más en la Suprema Corte de Justicia, a la mala. Donde intentan pasar una ley como una bola rápida. Estábamos en una sesión a distancia, yo afortunadamente estaba en el Senado y pudimos parar esa intentona del ministro Zaldívar de agandallarse dos años más en la Corte, eso te habla un poco de su talante.

Dos, ya tuvo un escándalo con su pensión, con su haber de retiro, donde Claudia le dijo que les explicara a los mexicanos ¿por qué tiene una pensión tan alta?, pues si él habla de la austeridad republicana, pero ni él, ni Olga (Sánchez Cordero) han renunciado a esa pensión, no obstante que son de la 4T.

Tres, el propio Presidente confesó, el 21 de febrero que solía hablarle a Zaldívar para cabildear ciertos asuntos. Esa es una confesión tremenda que evidencia que el ministro Zaldívar sí hablaba con el Presidente. Ahí el ministro Zaldívar jugaba un papel más pro 4T pensando en el futuro político. Habla de un proceso de politiquería, que lo investigan porque está en el grupo de Sheinbaum, pero él abrió 285 procesos de manera anónima, como ministro presidente de la Corte, o sea, esto no es algo extraño, esto es común.

Él ha sido un personaje extraordinariamente ofensivo con mi persona, ofensivo. No a la altura de un exministro de la Suprema Corte de Justicia, un golpeador, diría yo, y me parece muy patético que haga ese papel.

Y, yo no creo que la ministra Norma Piña, que ha demostrado ser una mujer inteligente, una mujer valiente, una mujer de justicia, abra una investigación por persecución política. La ministra Piña, me parece una mujer seria, una mujer que ha enfrentado al hombre más poderoso, el Presidente, el Presidente al final es un misógino, se mete con las mujeres.

A mí el Presidente me ha ofendido de una manera realmente impensable. Decir que yo estoy aquí porque me pusieron un grupo de hombres o que yo soy una marioneta de algunos personajes, pues me parece inaceptable. Entonces, yo creo que la ministra Piña también ha sido víctima de esa misoginia del Presidente.

La candidata de la oposición se retira para acudir a su cuarto de guerra electoral, con la creencia de que hay un voto oculto y con la cifra mágica del 62% de votantes, esa que la llevará al triunfo…