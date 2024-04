Hermosillo.— El Instituto Nacional Electoral (INE) de Sonora registra dificultades para completar el número de funcionarios de casilla que se requieren en varias secciones para el próximo 2 de junio.

Jannet Piteros Méndez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE, comentó que en algunas secciones se quedaron con nueve funcionarios, cantidad mínima requerida, pero “no tenemos reserva por si alguno de ellos nos renuncia”, externó.

Explicó que hay secciones con sólo personal para cargos de propietarios como Rosario, Tesopaco y Quiriego, mientras que el municipio más crítico es Navojoa, en la zona centro, que ni siquiera cuenta con los nueve requeridos.

“Casi en todo el estado tenemos los mínimos, es decir, las nueve personas que requerimos, en pocas ocasiones tenemos adicionales o más personas, aunque existe el temor de que en la segunda etapa de capacitación renuncie 50% de los funcionarios”, expuso.

En la segunda etapa se vuelve a abrir el listado nominal y nuevamente se visita a las personas para invitarlos a participar como funcionarios de casilla, una vez enlistados se capacitan y se realizan simulacros de la jornada electoral, y el día del proceso se entrega un apoyo económico para alimentos, además de un reconocimiento.

Sonora, hasta el sótano en participación

Datos del INE muestran que prevalece en Sonora el desánimo en la participación ciudadana, pues en 2021 ocupó el lugar 30 de 32; casi 10 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, mientras que en 2018 quedó en último lugar.

El Instituto Nacional Electoral resaltó que en el estado la participación fue de 42%, mientras en el país fue 52% en promedio.

Agregó que en la elección presidencial tiende a bajar la votación porque no se da al mismo tiempo que la elección de gobernador.

Sonora representa sólo 2% de la lista nominal del país; en el padrón al 27 de marzo pasado se tiene una lista nominal de 2 millones 293 mil 254.

Jannet Piteros Méndez reconoció que no hay un estudio que determine por qué la participación de los sonorenses en procesos electorales es baja, aunque dijo que hay factores que pudieran influir como el clima y la migración, pues muchas personas viven en Estados Unidos y no pueden regresar a votar.

Jóvenes de entre 18 y 29 años respondieron en los programas de capacitación universitarios que “por flojera” no participan en las elecciones. “La flojera por parte de los jóvenes es una respuesta recurrente” en diálogos realizados por las universidades de Sonora y la estatal, así como en el Tec de Monterrey, señaló Piteros Méndez.

Agregó que los jóvenes representan 30% del listado nominal, y de este porcentaje sólo vota 30%, por lo cual, el INE realiza mayor promoción y difusión con foros y eventos.

Faltan observadores

La dificultad para garantizar la participación ciudadana en la conformación de funcionarios de casilla en las 3 mil 914 casillas que se instalarán en el estado, también se presenta para los observadores electorales.

Sonora está mal en todos los rankings electorales. Hasta el pasado 6 de abril se habían inscrito sólo 30 observadores electorales.

Cualquier ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, interesados en conocer el desarrollo y actividades que se realizan antes y durante las elecciones, puede ser observador electoral. Son facultados por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como los actos de la jornada electoral y la fecha límite del registro es el próximo 7 de mayo.

“Estamos tomando todas las previsiones necesarias para poder integrar las casillas con tiempo y capacitar a los funcionarios”, dijo la funcionaria del INE al hacer un llamado a atender sus derechos y obligaciones ciudadanas.

Cuando las casillas no están debidamente integradas se corre el riesgo de que el día de la elección no sólo abran tarde, sino que las actas se llenen mal. Sonora es de los primeros lugares en el mal llenado de las actas porque atienden personas que no fueron capacitadas, refirió.

Comentó que se está pidiendo a medios de comunicación, universidades y empresarios que ayuden a difundir la información para que participen como funcionarios de casilla y observadores.