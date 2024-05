Sheinbaum arropa a candidatos a alcaldías

Le contamos que ayer los abanderados de Morena-PVEM-PT a las alcaldías de la Ciudad de México publicaron en redes sociales un video que cada uno grabó con la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, donde la exjefa de Gobierno pide el voto por ellos. Así desfilaron Leticia Varela, de Benito Juárez o Caty Monreal, de Cuauhtémoc, entre otros. Nos dicen que además, ayer siguió su gira por las demarcaciones, donde cobijó a Gustavo Mendoza, la apuesta guinda para Cuajimalpa y a Javier López Casarín, en Álvaro Obregón, quien también publicó el video. Nos afirman que es parte de la estrategia de reforzar la campaña en la recta final, pues si bien los morenistas aseguran que van adelante, algunos aceptan que deben echar toda la carne al asador para evitar sustos.

Los pendientes en la lucha contra la homofobia, transfobia y bifobia

Hoy es el Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia y desde el Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana, presidido por Salvador Guerrero, se lanzó un llamado para ir en contra de la violencia y discriminación a la población LGBT+, incluso contra aquellas agresiones menores porque son antesala de los crímenes de odio. De hecho, las atenciones que brinda el referido organismo a este sector de la población van desde problemas de pareja, hasta familiares. Por cierto, nos recuerdan que todavía está pendiente en el Congreso capitalino que se avale el delito de transfeminicidio.

¿Se empareja la contienda en Tultepec?

Nos comentan que en Tultepec, capital nacional de la pirotecnia, el candidato morenista a la alcaldía, Sergio Luna, aún no puede cantar victoria porque la abanderada del PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, Viridiana Fuentes Cruz, dicen que también quiere dar el do de pecho. Nos comentan que, en este municipio mexiquense, que durante varias gestiones gobernó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), los habitantes no han estado muy complacidos con las administraciones del partido guinda, aunque han sido ediles exmiembros del partido del sol azteca los que han estado al frente de la administración. Por eso algunos residentes piensan que la moneda aún está en el aire y puede decantarse para algún lado en el último momento.