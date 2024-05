El futuro del acervo de Octavio Paz y las elecciones

A la Secretaría de Cultura federal se le acaba el tiempo y poco hizo por el archivo personal del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. El acervo documental y cultural quedó a la deriva con la muerte de Marie José Tramini, viuda de Paz, en 2018; hoy, casi seis años después, está a punto, otra vez, de quedar a la deriva y ser objeto de la rebatinga política entre el nuevo gobierno presidencial y el nuevo gobierno de la Ciudad de México. El peligro que corre es tremendo, no sólo quedará inconclusa su digitalización, a cargo la Secretaría de Cultura federal a través del INBAL, también quedará sin casa: Cultura no lo ha entregado a El Colegio Nacional, como dispuso Paz; pero lo peor es que podría quedar en medio de una nueva batalla si el acuerdo que existe entre las administraciones de la capital y la federal se pierde en caso de que en la Presidencia o la Ciudad de México deje de gobernar la coalición que encabeza Morena, pues no hay que olvidar que el dueño legal del acervo de Octavio Paz es el DIF de la CDMX. La realidad es que en seis años la 4T no pudo, no quiso o no le interesó definir un final feliz al acervo de su Nobel. Ahora dependerá del resultado de las elecciones para saber su futuro.

Austeridad de película se exhibe en Cannes

El cine mexicano en Cannes está dando de qué hablar, no por sus producciones, su grandeza o sus ambiciosos proyectos, sino por la rascuache esquina donde montaron su stand de 2x2 (por así decir) en el Mercado del Cine. En redes sociales, usuarios no pudieron evitar señalar lo austero que es el espacio en el que México pretende conectar con la industria del cine internacional para hacer negocios. El espacio de México no sólo se ha reducido en tamaño en comparación de años anteriores, sino que no cumple con el objetivo de comunicar de qué va el cine mexicano. Sóla cuenta con un código QR, el link del sitio web de IMCINE e ilustraciones sin relación con el tema. Al menos los usuarios de X si identificaron un ícono que grita “¡México!”: el bote de basura con bolsa de plástico negra. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com

