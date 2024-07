¿Y el apoyo al diseño mexicano en los Juegos Olímpicos?

El uniforme de ceremonia de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos fue otra oportunidad cultural perdida. Esto va más allá sobre si el diseño gustó o no. Este fue un sexenio en el que, desde la Secretaría de Cultura, se pregonó el apoyo al diseño local y al diseño artesanal bajo estrategias como la creación del evento Original, hasta el reclamo público a grandes marcas de diseño internacionales por plagio de diseño artesanal mexicano. Estas ideas no se vieron reflejadas en el diseño del uniforme, lo que nos lleva a pensar ¿por qué no hubo colaboración entre la Conade y la Secretaría de Cultura para sacar el proyecto adelante? También, en un sexenio donde se predicó la idea de la descentralización —aunque en la práctica no haya tenido éxito—, llama la atención que se haya elegido un diseño que se enfoca en la Ciudad de México, aunque sea de forma indirecta. Y no lo decimos por el Ángel de la Independencia (al final, la victoria alada es un símbolo nacional), sino por los colores blanco, rosa y negro que remiten de inmediato a los taxis en la capital... Estaría bien saber cómo se llegó a esa elección de diseño, si hubo concurso o por qué la marca “Men’s Fashion” (popular por la venta de trajes masculinos) le pareció la elección ideal al gobierno para representar al país en los Juegos Olímpicos de París.

Malas noticias para López Reynoso

Nos cuentan que después de que los músicos de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes fueran consultados sobre la permanencia de Iván López Reynoso al frente de ésta (con resultados nada alentadores), el director de orquesta anda ya muy desanimado. Todo indica que, antes de que se supieran los resultados, él ya sospechaba de este clima desfavorable, además de que hay gente a quien le ha contado que es mejor renunciar, salir por su propio pie, que soportar la falta de apoyo de los artistas con los que trabaja. Nos cuentan que con esta cubeta de agua fría que le cayó, López Reynoso ya está pensando en renunciar. ¿Será?Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.