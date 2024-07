Las SEP pone cadeneros a la prensa cultural

Para nuestra sorpresa, resultó que la ceremonia de la entrega del Premio Nacional de Ciencias era un evento VIP en el que la Secretaría de Educación Pública fue muy cuidadosa de ver a quién sí invitaba y a quién no. Para empezar, la ceremonia fue tan exclusiva que la realizó bajita la mano, con un aire de secretismo. Pero como no se nos pasa ni una, asistimos, pensando —quizás con ingenuidad— que se nos permitiría el ingreso a la entrega del premio más importante en el campo de la ciencia que otorga el Estado. Pues resulta que los cadeneros de la SEP que resguardaban ese lugar como si fuera antro, donde se llevó a cabo la ceremonia (es decir el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología) nos indicaron que EL UNIVERSAL no era bienvenido, pues sólo se envió invitación “exclusiva” a medios públicos y que si queríamos entrar, podíamos hacerlo una vez que finalizara el evento. Ya cuando se estaba calentando la situación, personal de Comunicación Social de la dependencia dio acceso. Más allá de la pretendida exclusión a medios, nos preguntamos ¿qué querían ocultar? Porque para la SEP la entrega de este premio estaba al final de su lista de prioridades, tan es así que entregó a dos meses del fin de sexenio en una sola ceremonia los premios 2020, 2021, 2022 y 2023. Lo que no pasó desapercibido fue la ausencia de la directora de Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla. ¿Dónde estaba? Esperamos haya ido a algo más importante, como para saltarse la ceremonia del máximo premio a la ciencia del país, porque si no, qué deshonestidad cobrar la quincena sin cumplir con sus responsabilidades...

Alvaez-Buylla ya no es bienvenida en las fotos

A propósito de Álvarez-Buylla, sí tuvo una cita importante en su agenda de hace unos días: un encuentro en Aguascalientes con nada más y nada menos que su jefe, Andrés Manuel López Obrador, y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. La reunión la anunció Sheinbaum en su cuenta de X, pero curiosamente sin mencionar a Álvarez-Buylla y en una foto donde ésta solo sale de espaldas.... Tsss.. Si la forma es fondo, pues parece que los buenos tiempos de Álvarez-Buylla han llegado a su fin por adelantado. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com