Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó distintas acciones como que integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realicen labores de reparación de electrodomésticos.

En Coalcomán de Vázquez Pallares y en Uruapan, de donde era alcalde Carlos Manzo, se realizaron Ferias del Bienestar y Tianguis del Bienestar con los que se atendieron a más de 5 mil familias que accedieron a programas y servicios de 64 dependencias del Gobierno de México y estatales, coordinadas por la Segob.

Además, Gobernación destacó que la Guardia Nacional "convivió con mujeres y hombres, a quienes les explicaron las funciones de la institución".

Realizan Ferias del Bienestar y Tianguis del Bienestar en Uruapan, Michoacán (14/01/2026). Foto: Especial

La dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez indicó que habitantes recorrieron módulos en los que se les prestaron servicios de salud y educación.

Además, se les apoyó para realizar trámites administrativos como el acta de nacimiento y la CURP; se brindó información sobre las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y con Discapacidad, así como orientación sobre las becas Benito Juárez y Rita Cetina.

También se impartieron pláticas sobre tipos de violencia, derechos sexuales y reproductivos y prevención de adicciones, y se organizaron actividades deportivas y lúdicas con niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Pintan banquetas en Uruapan, Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (14/01/2026). Foto: Especial

La Segob señaló que centenares de personas recorrieron Tianguis del Bienestar para recibir artículos gratuitos como ropa, calzado, tela y paneles solares, entre otros, confiscados o decomisados.

